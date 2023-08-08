Isparta'daki Kiracılara Uyarı! Emsal Karar!

Yargıtay'dan Emsal Karar: Kiracıların Havale Ücreti Şoku

Kira bedellerinde yaşanan yüksek artış tartışmaları devam ederken, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan emsal nitelikte bir karar geldi. Banka hesabına havale ile yapılan kira ödemelerinde havale ücretinin kiracıya ait olduğuna hükmeden Yüksek Mahkeme, havale ücretinin kiraya verenden tahsil edilerek ödeme yapılması halinde kiracının eksik ödeme yapmış sayılacağına karar verdi.

Olay, L.M. adlı bir kiracının yaşadığı hukuki bir ihtilafa dayanıyor. Kiracı, kira ödemelerini düzenli olarak banka aracılığıyla gerçekleştirdi. Ancak dört ay sonra ev sahibi, kiranın eksik yatırıldığını öne sürerek kiracı hakkında icra takibi başlattı. Kiracı, icra takibi nedeniyle mağduriyet yaşadı ve itirazda bulundu. Bu aşamada ev sahibi, Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak takibin durdurulmasına itiraz etti.

Davada davalı mülk sahibi, kiracının 4 ay boyunca kira bedellerini eksik ödediğini iddia etti ve kiracının kira bedellerini tam olarak ödemesi gerektiğini savundu. Kiracı ise kira bedellerini banka hesabına havale yoluyla öderken kesilen havale ücretinin kiraya verenden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti. Kiracı, ödeme yönteminin değişikliğine rağmen kiraya verenden kaynaklanan masraflardan kendisinin sorumlu olmadığını savundu.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, havale ücretinin kiracıya ait olduğuna dair kararını emsal nitelikte açıkladı. Kararda, kira bedelinin banka hesabına havale ile ödenmesi durumunda, havale ücretinin kiracıya ait olduğu vurgulandı. Kiracının eksik ödeme yapmış sayılacağı belirtilerek, ödeme yapılırken kesilen havale ücretinin kiracı tarafından ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Kararda ayrıca, kira bedelinin alacaklı kiraya verene götürülmesi gereken bir borç olduğu ve paranın iletildiği hesaba kesilen masrafların kiracı tarafından karşılanması gerektiği belirtildi. Mahkeme, bu tür eksik ödemelerin kiracının sorumluluğunda olduğunu vurgulayarak, takip sebebiyle açılan tahliye davasında davacının haksız olduğunu ve davanın reddedilmesi gerektiğine hükmetti.