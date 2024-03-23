Erken Emeklilik İçin Bu Fırsatı Kaçırmayın: SGK Uzmanı Açıkladı!

Emeklilikle ilgili yeni düzenlemeler ve emekli olma şartları hakkında vatandaşlar tarafından merakla beklenen detaylar açıklandı. SGK uzmanları tarafından yapılan açıklamalara göre, kısmi emeklilik imkanı, belirli bir prim günü sayısına ulaşan sigortalılar için önemli bir fırsat sunuyor.

Söz konusu sistem özellikle sigorta girişi eski tarihli olan ve yeterli prim günü biriktiremeyen bireyler için avantajlar sağlıyor. Bu sistemden yararlanabilmek için belirli şartları yerine getirmek gerekiyor. Bunlar arasında:

Sigorta girişinin 8 Eylül 1999 veya öncesine dayanması, 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini doldurmuş olmak, Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmuş olmak bulunuyor.

Emekli aylığının başlama yaşının belirlenmesinde, bu şartların hangisinin en son gerçekleştiği dikkate alınıyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 58'e, erkekler için ise 60'a kadar çıkabiliyor.

Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için kısmi emeklilik için prim günü şartı 4500'e çıkıyor. Bu da 12.5 yıl prim ödeme anlamına geliyor. Bu durumda sigortalının 25 yıldan beri sigortalı olması ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Bu şartları sağlayanlar, belirlenen yaş koşullarını tamamlayarak erken emeklilikten yararlanabilirler. Bu yeni düzenlemeler, emeklilik sistemine ilişkin önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve birçok vatandaş için maddi açıdan önemli bir kolaylık sağlıyor.