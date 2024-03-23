Cem Küçük Canlı Yayınında Açıkladı: Emekliye Ek Zam Tarihi Belli Oldu!

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir haber Cem Küçük'ün canlı yayınında duyuruldu. Emekliye ek zam tarihi sonunda belli oldu ve 2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zamlar ile bayram ikramiyelerinin artırılacağı açıklandı.

Haberin detaylarına göre, bu zam ve ikramiye artışlarının yetersiz olduğunu savunanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2024 yılını emekli yılı ilan ediyoruz" açıklamasıyla beklentilerini artırdılar.

TGRT Haber ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız'ın programa katılmasıyla birlikte, ekonomik gelişmelerle ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. Yıldız, ek zam konusunda belirli bir tarih vererek, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" şeklinde konuştu.

Ayrıca, Yıldız, 3 yıllık anlaşmalı bankaların emeklilere yönelik promosyonları hakkında bilgiler verdi. "Bu bilgiler emekliler ve çalışanlar için önemli. Bu yıl ING Bankası en yüksek promosyon veren banka oldu. Diğer taraftan, promosyonlar 15 bin TL'den başlayıp, alt sınır 7.500 TL ile 10 bin TL arasında olacak. Bayram sonrasında bu ücretler netleşecek" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bu gelişmeler, milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor. Emekli maaşlarına yapılacak ek zam ve promosyonlar, emeklilerin maddi durumlarını olumlu yönde etkileyecek gibi görünüyor.