En çok elektrik yakan ev aletleri belli oldu 'Faturayı ikiye katlıyorlar'



Elektrik faturalarındaki artışın göz önünde bulundurulmasıyla, evlerde hangi cihazların daha fazla enerji harcadığına dair bilgi sahibi olmak önemli hale gelmiştir. İşte, faturayı ikiye katlayan ev aletleri ve haftalık/aylık tüketim miktarları:

Televizyon

Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kWh

Çamaşır Makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kWh

Su Isıtıcısı (Kettle)

Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat

Aylık Tüketim: 28 kWh

Bulaşık Makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kWh

Buzdolabı

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kWh

Elektrikli Süpürge

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kWh

Çamaşır Kurutma Makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kWh

Kahve Makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 2 kWh

Aspiratör

Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat

Aylık Tüketim: 10 kWh

Bu bilgiler, elektrik faturalarını dengelemek ve tasarruf etmek isteyenler için oldukça faydalı olabilir. Evdeki cihazların kullanım sürelerini ve tüketim miktarlarını göz önünde bulundurarak, enerji verimliliğini artırmak ve masrafları azaltmak mümkün olabilir.