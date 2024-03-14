En çok elektrik yakan ev aletleri belli oldu 'Faturayı ikiye katlıyorlar'

Elektrik faturalarındaki artışın göz önünde bulundurulmasıyla, evlerde hangi cihazların daha fazla enerji harcadığına dair bilgi sahibi olmak önemli hale gelmiştir. İşte, faturayı ikiye katlayan ev aletleri ve haftalık/aylık tüketim miktarları:
- Televizyon
- Haftalık Çalışma Süresi: 35 saat
- Aylık Tüketim: 14 kWh
- Çamaşır Makinesi
- Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
- Aylık Tüketim: 19 kWh
- Su Isıtıcısı (Kettle)
- Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat
- Aylık Tüketim: 28 kWh
- Bulaşık Makinesi
- Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat
- Aylık Tüketim: 10 kWh
- Buzdolabı
- Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat
- Aylık Tüketim: 30 kWh
- Elektrikli Süpürge
- Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
- Aylık Tüketim: 12 kWh
- Çamaşır Kurutma Makinesi
- Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
- Aylık Tüketim: 24 kWh
- Kahve Makinesi
- Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
- Aylık Tüketim: 2 kWh
- Aspiratör
- Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat
- Aylık Tüketim: 10 kWh
Bu bilgiler, elektrik faturalarını dengelemek ve tasarruf etmek isteyenler için oldukça faydalı olabilir. Evdeki cihazların kullanım sürelerini ve tüketim miktarlarını göz önünde bulundurarak, enerji verimliliğini artırmak ve masrafları azaltmak mümkün olabilir.