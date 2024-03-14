Doğu Ekspresi fiyatlarına dev zam 'En ucuz biletin fiyatı bile cep yakıyor'

Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatlarında yaşanan artış, toplumda büyük bir tepkiye neden oldu. İşte, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in Doğu Ekspresi'ndeki bilet fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamalar:

Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatlarının yükselmesiyle ilgili Akgün Alp, Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karaurgan durağında köylülerle bir araya gelerek tepkisini dile getirdi. Gidiş-dönüş bilet fiyatlarının 25 bin liraya ulaştığını belirtti.

Akgün Alp, Ulaştırma Bakanlığı'nın bu artış nedeniyle olumlu gidişatı tersine çevirdiğini ifade etti. Özellikle öğrenciler, yaşlılar ve emeklilerin Doğu Ekspresi'nden uzak kaldığını vurguladı.

Karaurgan'da trenle ulaşımın kesintiye uğradığını belirten Alp, internet üzerinden bilet satın almanın zorluğuna ve internet erişim sorunlarına dikkat çekti. Yaşlı vatandaşların internet kullanımının zor olduğunu ve kartla ödeme imkanının olmamasının da sorunu derinleştirdiğini söyledi.

Doğu Ekspresi bilet fiyatlarının Avrupa seviyesine ulaşmasının, Kars genelinde endişeye neden olduğunu dile getirdi. Turizmdeki artışın, Ulaştırma Bakanlığı tarafından bozulduğunu ve bilet fiyatlarının eski erişilebilir seviyelere çekilmesini talep etti.

Bu açıklamalar, Doğu Ekspresi'nin bilet fiyatlarındaki artışın toplum üzerindeki olumsuz etkilerini ve taleplerini yansıtmaktadır.