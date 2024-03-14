Yere İzmarit Atanlara ve Çöpünü Yanlış Yere Bırakanlara Yüksek Cezalar Geliyor

Çevre kirliliğiyle mücadelede Almanya'nın Berlin şehri, çevreyi korumak ve yasadışı atıkları önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Yeni kararla, sokaklara sigara izmariti atan veya çöpünü yanlış konteynere bırakanlar ciddi cezalara maruz kalacak.

Berlin yönetimi, çevre kirliliğini önlemek için belirli cezaları artırmaya karar verdi. Bundan böyle, yere sigara izmariti atanlar 55 Euro yerine 250 Euro ceza ödeyecekler.

Ayrıca, yanlış çöp konteynerlerine atık bırakanlar torba başına 500 Euro ceza alacaklar. İki kilogram ve üzeri atıklar için kesilen ceza miktarı 100 Euro'dan 3 bin Euro'ya kadar çıkarıldı. Hacimli atıkların yasadışı imha edilmesi durumunda ise cezalar 400 Euro'dan 8 bin Euro'ya kadar yükselecek.

Berlin'de yeşil alanlardaki bitkilere zarar verenler veya yangın çıkaranlar en yüksek cezalara tabi tutulacaklar. Bu tür ihlallerde, kişiler 10 bin Euro'ya kadar ceza ödemek zorunda kalacaklar.

Almanya'nın aldığı bu kararla, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması için caydırıcı önlemler alınmış oldu. Bu cezaların uygulanmasıyla birlikte, çevre bilincinin artması ve daha temiz bir çevre hedefleniyor.