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Isparta'da Merkez Mahalle Muhtarları Toplantısı

Isparta'da Merkez Mahalle Muhtarları Toplantısı
ISPARTA
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Merkez Mahalle Muhtarları Toplantısı Düzenlendi
Isparta merkez, köy ve beldelerde görev yapan muhtarlar Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya katıldı. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Belde Belediye Başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.
Toplantıda muhtarlara önemli konularda açıklamalarda bulunan Vali Baruş’un ardından kamu kurum ve kuruluşları tarafından başta güvenlik ve asayiş olmak üzere çeşitli konularda sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlar sonrasında muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini ilgililere iletme şansı buldu.
Toplantıdaki konuşmasında muhtarları hem devletin köy ve mahallerdeki elçileri hem de vatandaşların dertlerini sıkıntılarını dile getirerek halkın sesi olan aracılar olarak gördüklerini belirten Vali Baruş “ Muhtarlar her zaman belirttiğimiz gibi hem demokrasinin en ücra köşedeki yansımaları olarak, seçilmiş insanlar olarak, halkımızın dertlerine tercüman oluyorsunuz. Onların çözümü noktasında kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ile irtibata geçiyorsunuz ve vatandaşlarımızın devlete olan itimadının artmasına katkıda bulunuyorsunuz, şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışmalar için teşekkür ediyorum” dedi.
Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasının en önemli görevleri olduğunu belirterek sözlerine devam eden Vali Baruş “Görevimiz devletimizin bize verdiği sorumluluk hep birlikte köylerimizde, mahallelerimizde vatandaşlarımızın huzur ve sükununu temin etmek, can ve mal güvenliğini korumak. Can ve mal güvenliğinin olmadığı, huzurun olmadığı bir yerde başka sorunlar ikinci plana atılabiliyor. Dolayısıyla öncelikle görevimizin bu olduğunu bilerek hareket etmemiz lazım yani vatandaşımızın huzurunu bozabilecek herhangi bir durumla karşılaştığımızda derhal o hususa müdahale etmek, vatandaşımızın huzurunu bozan bu olayları derhal bertaraf etmek durumundayız. Bu noktada köy ve mahallelerimizde meydana gelen gelişmelerin veya vatandaşlarımızı huzursuz edecek olan kişilerin Emniyet ve Jandarmaya bildirilmesi büyük önem taşıyor” diye konuştu.
Muhtarlara bağımlılıklarla mücadele konusunda birlikte çalışmaya devam edelim mesajını yineleyen Vali Baruş “Hem toplumsal güvenliğimizi hem de gelecek nesillerimizi tehdit eden bağımlılıkla mücadele noktasında bildiğiniz gibi polisimiz jandarmamız canla başla çalışıyor. Bu noktada onların yapmış olduğu çalışmalara sizlerin de katılımıyla, gençlerimizi ve vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi, geleceklerini tehdit eden bu bağımlılık türlerinden uzak kalması için bu temaslar çok çok önemli” dedi.
Kadına yönelik şiddet, telefon/internet dolandırıcılığı, il dışından gelen işçilerin kimlik bildirimleri konularında da muhtarların dikkatini çekerek bu konularda vatandaşların bilgilendirilmesini isteyen Vali Baruş, orman yangını riskinin devam ettiğine işaret ederek tarla ve bahçelerde anız ve ot yakılmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Son olarak günübirlik kullanılan apartlar konusuna değinen Vali Baruş “İlimizde yaklaşık 1200 civarında apart dairenin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu aparatlarda günübirlik kalan kimselerin kimliklerinin bildirilmesi çok çok önemli.  Bazı apart sahiplerinin kayıt yaptırmayarak ve bildirimde bulunmayarak apartlarını günübirlik olarak kiraya verdiklerini görebiliyoruz. Bu noktada sizlerin hassas olması önemli, mahallenizdeki apartların, dairelerin nasıl kullanıldığını en iyi siz bilirsiniz. Bu şekilde kullanılan daireler varsa bunları bilmemiz çok çok önemli” diye konuştu.
 
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