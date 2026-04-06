Kurumlar Vergisi İçin Beyan Dönemi Başladı: Son Gün 30 Nisan

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2025 hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyanname ve ödeme sürecinin başladığını duyurdu. Mükellefler için işlemler nisan ayının sonuna kadar devam edecek.

Beyanlar Tamamen Dijital Ortamda

Kurumlar vergisi mükellefleri, beyannamelerini Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden elektronik ortamda sunacak. Süreç tamamen dijital kanallar üzerinden yürütülecek olup, mükelleflerin beyannamelerini en geç 30 Nisan tarihine kadar Dijital Vergi Dairesi üzerinden iletmeleri gerekiyor.

Ödemede Geniş Kanal Seçeneği

Tahakkuk eden vergilerin ödenmesi konusunda mükelleflere çeşitli alternatifler sunuluyor. Ödeme işlemleri aynı dönem içerisinde şu kanallar üzerinden gerçekleştirilebilecek:

Dijital Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması

Anlaşmalı bankalar (Banka ve kredi kartları, banka hesapları, mobil ve internet bankacılığı)

PTT şubeleri

Bilgi ve Destek İçin Çoklu Platformlar

Sürece ilişkin detaylı bilgi almak isteyen mükellefler için GİB'in dijital destek platformları aktif olarak hizmet veriyor. Mükellefler süreçle ilgili detaylara;

GİB’in resmi internet sitesi,

VİMER hattı,

Dijital Vergi Asistanı,

GİB resmi sosyal medya hesapları üzerinden kolayca ulaşabiliyor.

Ayrıca, beyan sürecini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan kapsamlı rehber ve broşürler de kurumun dijital platformlarında erişime açılmış durumda.