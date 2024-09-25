2024 yılı sonrasında emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarında ciddi bir düşüş yaşanabileceği belirtiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik tarihine göre maaşlardaki farkları azaltmak için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Bu düzenleme ile emeklilik dilekçesi tarihine bağlı olarak oluşacak maaş kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Maaş Farkları Büyüyor

2024'te emeklilik dilekçesi verenlerin maaşları ile 2025'te dilekçe verenler arasında yüzde 30-35 oranında bir fark oluşması bekleniyor. Orta Vadeli Program’a (OVP) göre, 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 41,5 olarak belirlendi. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, emeklilik maaşları arasında yüzde 32'lik bir fark olacak. Şu anda 35 bin TL olarak görünen bir maaşın, 2025 yılında emeklilik dilekçesi verilirse 26.515 TL’ye düşmesi bekleniyor.

Emekli Olmayı Bekleyenler Harekete Geçti

Bu durum, emekliliği hak eden ama çalışmaya devam eden birçok kişinin emeklilik kararını öne çekmesine yol açtı. Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu farkı önlemeye yönelik düzenleme çalışmaları başlatmasıyla birlikte, birçok çalışan emeklilik dilekçesini bekletiyor.

Kasım'da Yeni Düzenleme Bekleniyor

Kasım ayında bu konuda bir yasa değişikliğinin yapılması ve maaşlardaki düşüşün engellenmesi bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile emeklilik dilekçesi verenlerin maaşlarının hangi yıl verildiğine bakılmaksızın korunması hedefleniyor.

Şirketlerden Ek Tazminat Şartı

Bazı şirketler ise, çalışanlarına emeklilik kararını önceden bildirme koşuluyla ek tazminat ödemeyi taahhüt ediyor. Bu durumda, çalışanlar ileride emeklilik maaşlarındaki düşüşten kaynaklanacak zararlarını telafi edebilmek için emeklilik tarihlerini erkene almak istiyorlar.

Bu yeni düzenleme, emekliliği yaklaşan çalışanlar açısından büyük önem taşıyor ve Kasım ayında yapılması beklenen yasal değişiklikler bu farkların nasıl etkileneceğini belirleyecek.