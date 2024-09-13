Isparta Valisi Aydın BARUŞ’un

Mevlid Kandili Mesajı



Mevlid Kandili; insanlığa hakkı, hakikati, adaleti, hikmeti ve güzel ahlakı temsil eden peygamberler silsilesinin son halkası olan Hazreti Muhammed (s.a.v)’in dünyayı şereflendirdiği gecedir.

Peygamberimiz (s.a.v) bütün insanlık için bir rehber, insanlığın yolunu aydınlatan ilahi nuru taşıyan sönmez bir kandildir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed (s.a.v)’in doğumu insanlık tarihinin en önemli hadislerinden biridir.

Bugün tüm dünya Resulullah (s.a.v)’ın getirdiği hakikat ilkelerine, O’nun hepimizi için en güzel örnek olan ahlakına her zamandan daha fazla muhtaçtır. Zira başta İslam Âlemi olmak üzere dünyanın bugün yaşadığı sorunların temelinde Kur’an’ın insanlığa ilmi, hikmeti ve hakikati gösteren yolundan ve Sevgili Peygamberimizin öğütlediği hayat ilkelerinden uzaklaşmanın olduğunu görmekteyiz.

Peygamberimiz (s.a.v)’in müstesna hayatında bize gösterdiği ve kıymetli sözlerinde bizlere vaaz ettiği; insanı eşref-i mahlûkat olarak görüp saygı duymayı, insan hakkına riayet etmeyi, birbirimizi sevmeyi, iyiliği, güzelliği ve doğruluğu hayatımıza hâkim kılmayı, zayıfı korumayı, yetim, kimsesiz ve muhtaçlara yardım etmeyi, hayırlı işlerde yarışmayı, hasılı her yönüyle hayırlı bir insan olmayı öğütleyen ilkelerini hayatımızı tanzim etmede kendimize rehber olarak almalıyız.

Müslümanlar için af ve mağfirete erişme fırsatı sunan bu kutlu gecenin, Türk Milleti ve İslam Âlemi olarak birbirimizi daha fazla sevmeye, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmeye vesile olmasını, tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum.

Isparta’lı hemşerilerimizin ve tüm vatandaşlarımızın MevlidKandili’ni en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, bu mübarek gecenin hepimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.