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Borç Takibine Alınanların Sayısı Rekor Kırdı

Borç Takibine Alınanların Sayısı Rekor Kırdı
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Borç Takibine Alınanların Sayısı Rekor Kırdı: 900 Bin Yakın Kişi Zor Durumda

Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine göre, 2024 Haziran ayında borçları nedeniyle icra takibine alınan vatandaş sayısı rekor seviyeye ulaştı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 890 bin 595’e çıktı.

Enflasyonun Etkisi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, enflasyonun vatandaşları kredi kartı borçlarına sürüklediğini belirtti. Bakırlıoğlu, "Yurttaş borçsuz nefes bile alamaz hale geldi. Bu gidişle pandemi dönemini bile arayacağız" şeklinde konuştu.

Batık Kredilerde Artış

Bakırlıoğlu, bankaların vadesinde tahsil edemediği batık kredilerde de önemli bir artış yaşandığını vurguladı. Ocak 2024’ten itibaren batık kredilerde yaklaşık 55,5 milyar lira büyüme görüldüğünü belirten Bakırlıoğlu, “Vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 128 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Kredi Hacminde Hızlı Büyüme

Bireysel kredi ve kredi kartı borçları 26 Temmuz - 9 Ağustos arasında 62,2 milyar lira artarak 3,4 trilyon liraya yükseldi. Ayrıca, kredi hacminin 103 milyar lira genişleyerek 14,24 trilyon liraya ulaştığı belirtildi. Bakırlıoğlu, yüksek faiz oranlarına rağmen vatandaşların enflasyon karşısında çaresiz kaldığını ve çözümü kredi ve kredi kartlarında aradığını, bu durumun ise borç batağına saplanmalarına yol açtığını ifade etti.

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