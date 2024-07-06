Bunu Yapan Yandı

AK Parti'den Meclis'e Sunulan Yeni Kanun Teklifi: Kamuda Tasarruf ve Hibrit Otomobil Teşviki

AK Parti, Meclis'e sunduğu yeni kanun teklifiyle kamuda çifte maaşa sınır getiriyor ve hibrit otomobillere ÖTV teşviki sağlıyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin ayrıntılarını açıkladı.

Kamuda Tasarruf Tedbirleri

Yeni düzenlemelerle kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlayan teklif, kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyelikleri için yapılan ödemelere üst sınır getiriyor. Yönetim kurulu üyeliklerinden alınan huzur hakkı, ücret ve ikramiyeler, belirlenen bir üst sınırı geçemeyecek. 2024 yılı için bu miktar 92 bin TL olarak belirlendi. Bu sınırı aşan ödemeler, bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Tasarruf Tedbirlerine Uymayanlara Disiplin Cezası

Tasarruf tedbirlerine uymayan kamu görevlilerine disiplin cezaları uygulanacak. Bu kapsamda, uyarma, kınama, aylıktan kesme ve durumun ciddiyetine göre memurluktan çıkarma gibi cezalar verilebilecek. Bu tür ihlaller Cumhurbaşkanlığı'na raporlanacak.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na Yetki

Teklifle, kamuya ait taşıt ve iş makinelerinin ekonomiye kazandırılması için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yetki veriliyor. Bu satışlardan elde edilen gelirler, ilgili kamu kurumlarının gelirleri olarak kaydedilecek.

Hibrit Otomobillere ÖTV Teşviki

Plug-in hibrit elektrikli araçlar için ÖTV teşviki getiriliyor. Bu teşvikler, araçların birleştirilmiş kilometre başına 25 gramdan az karbondioksit emisyonu yapması ve birleştirilmiş elektrik motor menzilinin en az 70 kilometre olması şartlarına bağlı olarak uygulanacak. Bu düzenleme, çevreci araçların kullanımını artırmayı ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemeyi amaçlıyor.

Deprem Bölgesinde Nüfus Kriteri

2023 yılı nüfus verileri baz alınarak, deprem sonucu nüfusu azalan belediyelerin bütçe payında düşüş yaşanmayacak. Bu düzenleme, depremden etkilenen yerlerin mali desteklerde adaletsiz bir azalmayla karşılaşmamasını sağlayacak.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi Yönetimi

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi’nin yönetimi, Maliye Bakanlığı’ndan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na geçiyor. Bu değişiklikle, devlet yardımlarının daha etkin izlenmesi ve değerlendirilmesi hedefleniyor.

İller Bankası Sermaye Tavanı

İller Bankası'nın yerel yönetimlere sağladığı uygun faizli ve uzun vadeli finansman olanaklarının sürdürülebilirliği için sermaye tavanı 9 milyar liradan 60 milyar liraya yükseltiliyor. Mahalli idareler, sokak aydınlatma giderlerinin yüzde 30'unu karşılayacak şekilde mali sorumluluk üstlenecek.

Bu yeni kanun teklifi, kamuda tasarruf tedbirlerini sıkılaştırarak kaynakların daha etkin kullanılmasını ve hibrit otomobil kullanımını teşvik ederek çevresel sürdürülebilirliği artırmayı amaçlıyor.