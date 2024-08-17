Gram Altın Rekor Kırdı: Fiyatlar Tüm Zamanların Zirvesinde

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle birlikte gram altın, tüm zamanların rekorunu kırarak yeni zirvelere ulaştı. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında alacağı faiz kararı, piyasalarda merakla beklenirken, ABD’den gelen son ekonomik veriler de altın fiyatlarını etkiledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının beklenenden düşük, perakende satışların ise beklentilerin üzerinde açıklanması, ekonominin gücünü koruduğuna işaret etti. Ayrıca, Çin Merkez Bankası’nın yüksek miktarda altın alımı yapması ve küresel çapta devam eden gerilimler de altın fiyatlarını yukarı taşıyan faktörler arasında yer aldı.

Bu gelişmelerle birlikte, ons altının fiyatı 2 bin 490 doların üzerine çıkarken, dolar kurunun yukarı yönlü ivmesiyle gram altın da 2 bin 700 TL seviyesini aşarak rekor kırdı. Piyasalar, Fed'in önümüzdeki ay alacağı faiz kararını yakından takip ediyor.