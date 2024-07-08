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Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor

Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor
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Ehliyet Sınavlarında Yeni Dönem: Kurallar Değişiyor

Milli Eğitim Bakanlığı, sürücü adaylarının eğitim standartlarını yükseltmek amacıyla yeni bir yönetmelik taslağı üzerinde çalışıyor. İstanbul Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Murat Tekin, bu değişikliklerin sürücü adaylarının direksiyon sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlayacağını belirtti.

Değişikliklerin Detayları

Yeni yönetmelikte öne çıkan bazı önemli değişiklikler şu şekilde:

  1. Sınav Süresinin Uzatılması

    • Direksiyon sınavı süresi 40 dakikaya çıkarılacak. Bu süre, sürücü adaylarının daha detaylı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak.

  2. Kimlik Doğrulaması

    • Sınavlarda kimlik doğrulaması yapılacak. Bu sayede, 'joker' olarak bilinen usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

  3. Alternatif Güzergahlar

    • Direksiyon sınavında kullanılan güzergahlar genişletilecek ve alternatif rotalar eklenerek, sürücülerin gerçek trafik koşullarına daha iyi hazırlanmaları sağlanacak.

  4. Park Manevrasında İkinci Şans

    • Park manevrasında başarısız olan sürücü adaylarına ikinci bir deneme hakkı verilecek. Bu, öğrenme sürecini destekleyecek.

  5. Öğreticilere Hizmet İçi Eğitim

    • Sürücü kurslarında eğitim veren öğreticilerin her 10 yılda bir hizmet içi eğitime katılmaları zorunlu hale getirilecek.

  6. Engelliler İçin Düzenlemeler

    • Engelli sürücü adayları için direksiyon sınavlarında daha uygun şartlar sağlanacak ve kendilerine özel araç kullanımı için alternatifler sunulacak.

Yönetmeliğin Uygulanması

Murat Tekin, yeni yönetmelik taslağının son aşamada olduğunu ve imzalandıktan sonra sürücü kurslarının bu standartlara uyum sağlaması gerekeceğini vurguladı. Bu değişikliklerin, sürücü adaylarının daha kaliteli bir eğitim almalarına ve sınavlarda daha başarılı olmalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Ehliyet sınavlarında yapılacak bu değişiklikler, sürücü adaylarını daha bilinçli ve güvenli bir şekilde trafiğe hazırlamayı amaçlıyor.

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