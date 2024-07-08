Bir Sigara Grubuna Daha Zam: İşte Yeni Fiyatlar

ÖTV güncellemesinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla, 6 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.

ÖTV Güncellemesi ve Zamlar

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tütün mamulleri, akaryakıt ve alkollü içkilerdeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarının güncellendiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, sigara grupları da ürünlerine zam yapmaya başladı.

BAT Grubu'na Zam

Son olarak, British American Tobacco (BAT) grubu, sigara fiyatlarında 5 ila 10 TL arasında artış yapacağını açıkladı. Böylelikle BAT grubunda yer alan sigaralardan en ucuzunun fiyatı 67 TL’ye, en pahalısının ise 79 TL’ye yükselmiş oldu.

Yeni Fiyatlar Ne Zaman Geçerli?

Bu fiyat artışı, 8 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’ın paylaştığı yeni fiyat listesi ise şu şekilde:

En ucuz sigara: 67 TL

En pahalı sigara: 79 TL

Sigara tiryakileri, yeni fiyatlara alışmak zorunda kalacak gibi görünüyor.



