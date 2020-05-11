SENİRKENT'TEN KISA KISA

Vatandaşların bayram öncesi ve bayram süresince en yoğun olarak ziyaret ettiği mekânlar arasında yer alan mezarlıklar, Senirkent Belediyesine bağlı ekipler tarafından temizlenerek ve tamamlanması devam eden parke taş döşe çalışmalarımız bayrama hazır hale getiriliyor. Mezarlıklar yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra vatandaşların ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuşturuluyor.

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Senirkent Belediyesi tarafından değirmendere Mevkiinde bulunan yediemin depo (kanopi) yapımı devam etmektedir.Senirkent kaymakamlığı, Senirkent Belediyesi, Senirkent Milli eğitim müdürlüğü İşbirliği ile. Senirkent Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, korona virüsle mücadeleye destek vermek için harekete geçti. Halk eğitim merkezi öğretmenleri, gönüllü olarak maske üretimine devam ediyor . Aynı zamanda milli mücadele sırasında cephedeki askerine her zaman destek veren Türk kadını, bu zorlu zamanlarda da tarihi misyonunu yüklenerek, ülkesine ve devletine de gerekli desteği vermiştir.Kadir HEYBELİSenirkent Belediye Başkanı