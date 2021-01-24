Su Ürünleri ekiplerimiz tarafından 23.01.2021 Cumartesi günü Eğirdir Gölünde yapılan denetimde Akkecili, Barla, Yenice, Tasevi, A.Kasikara ve A.Tirtarda faaliyet gösteren balıkçıların denetimleri, evrak kontrolleri, ürün ve av aracı kontrolleri yapılmış olup 1380 sayılı Su Ürünleri Kanuna aykırı avcılık faaliyetinde bulunan 2 kişiye idari para cezası uygulanmak üzere işlem yapılmıştır.23 Ocak 2021 Cumartesi günü Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimde balıkçıların evrak kontrolleri ile avladıkları ürünler ve kullandıkları av araçlarının kontrolleri yapılmıştır.Ayrıca Gelendost Kemer mevkii açıklarında kerevit yasağı nedeniyle kullanımı yasak olan 130 adet sahipsiz kerevit pinterine el konularak içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edilmiştir.Kaçak avcılıkla mücadelesi kararlılıkla devam edecektir.