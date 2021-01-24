ISPARTA OTİZM İÇİN SÖYLÜYOR!

Isparta'da seslendirilen “Hastalık değil, farklılık” otizm şarkısı büyük beğeni aldı.4-7 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Isparta Otizm Kongresi vesilesiyle otizme dikkat çekmek için İl Millî Eğitim Müdürümüz Ömer YILMAZ, Millî Eğitim Müdür Yardımcımız Fevzi Güçlü, Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit IŞIK ve müzik öğretmenlerimiz “HASTALIK DEĞİL FARKLILIK” şarkısını söyledi.4/7 Şubat Ulusal Otizm Kongremizin şarkısı...Çocuklarımız için yazıp, besteleyip söyledik.Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkürlerimle...'' Dedi.