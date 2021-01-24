DSİ SON 18 YILDA ISPARTA’DA 17 BARAJ 6 GÖLET YAPARAK 35 MİLYON METREKÜP BİRİKTİRME HACMİNE ULAŞMIŞTIR



Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Isparta’ya yaptığı yatırımlarla devasa projeleri hayata geçiriyor. Depolama, sulama ve toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, vatandaşları ve tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak, hidroelektrik enerji santralleri ile ülkemizi dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için tüm gücüyle çalışan DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkıyor.



DSİ tarafından tarım alanlarında gerçekleştirilen projeler doğrultusunda gelişen tarım sektörü, diğer sektörlerin de itici sektörü olmaktadır.



2021 Yılını Sulamada Hamle Yılı İlan Ettik



Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin öncülüğünde 2021 yılını sulamada hamle yılı ilan ettiklerini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, ’Sulama projelerinin devreye girmesi ile sulanan arazilerde sulama öncesi ve sulamadan sonraki durum arasında ciddi gelir artışları meydana gelmiş, bu artış il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı olarak birçok sektöre yansımıştır. Sulama Projeleri vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkânlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağlamaktadır. ’dedi.



Güller Diyarının Münbit Topraklarını Su ile buluşturmaya devam ediyoruz…

Özellikle modern sulama projelerimiz ülkemiz için son derece önem arz etmektedir. Son 18 yılda Isparta ilinde inşa edilen 60 sulama tesisi ile 407 Bin 716 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını belirten Genel Müdür YILDIZ,’ Böylece Isparta topraklarımızı daha bereketli hale getirdik ve çiftçilerimize yıllık 611 milyon 300 TL ilave zirai gelir artışı sağladık.



240 Bin 310 Dekar Arazide İnşaat Çalışmaları Devam Ediyor…

Isparta’mız için sulamanın önemi çok büyük. Bunun için 6 adet sulama inşaatı devam ediyor. İnşaatı devam eden 6 adet sulama inşaatının tamamlanması ile toplam 240 Bin 910 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 360 Milyon 465 Bin TL katkı sağlanacaktır. Bu sulama tesislerinin hizmete girmesiyle birlikte Isparta zirai üretimde ülkemizin söz sahibi illerinden biri olmuştur ve olmaya da devam edecektir’ dedi.

Isparta’mıza 17 Baraj ve 6 Gölet Kazandırdık.

Akdeniz’in ve ülke tarımının en önemli illerinden biri olan Isparta’mız da ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda kente 230 adet Tesis ile 2 Milyar 440 Milyon 16 Bin 898 TL yatırım yaptıklarını vurgulayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ,’ Isparta’da son 18 yılda 17 baraj ve 6 gölet inşa ettik.

İnşaatı Devam Eden 11 Baraj ile 76 Bin 220 Dekar Arazi Daha Sulamaya Açılacaktır.

Diğer taraftan Ispartalı vatandaşlarımız ve çiftçilerimizin kalkınması için baraj, gölet ve sulama tesislerinin önemi çok fazla. Dolayısıyla Isparta’nın su kaynaklarını değerlendirmek için bütün ilçelerimize yeni baraj ve göletler inşa ediyoruz. Şu anda 11 barajın yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Isparta’ya Menba Kalitesinde İçmesuyu

Genel Müdür YILDIZ, yapılan Darıderesi 1 Barajı ile kente 3,22 milyon içme suyu sağlanarak Eğirdir Gölünden alınan su miktarının önemli ölçüde azaldığı ve yine inşaatı devam eden Darıdere 2 Barajı ile de 7,60 milyon metreküp içme suyunun kente memba kalitesinde su sağlayacağını belirtti. Böylelikle 2050 yılına kadar Isparta İlimizin İçme suyu ihtiyacı karşılanacaktır.



Isparta’da Taşkın Riskini Azaltıyoruz

Ayrıca; Isparta İlinde taşkın riskini azaltmak için son 18 yılda tamamlanan 135 adet taşkın koruma tesisi ile Isparta Şehir Merkezi, 98 yerleşim yeri ve 37 Bin 415 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını ve 17 adet taşkın koruma tesisinin de inşaat çalışmalarının devam etmektedir.



1 Adet Yeraltı Barajı İnşaat Çalışmaları tamamlandı. 1 Yeraltı barajının da Proje ve Planlama çalışmaları devam ediyor​

Baraj ve Gölet Çalışmalarımızın yanında düşük maliyet ve daha az su kaybı sağlayacak olan Yeraltı Barajı İnşa çalışmalarımız kapsamında Isparta ilimizde; Şarkikaraağaç Çarıksaraylar Beldemizde 1 adet depolama tesisi çalışmalarımız tamamlanmış ve su tutulamaya başlanılmıştır. Yalvaç Altıkapı’da ise 1 tesisimizin proje ve planlama çalışmaları devam etmektedir.’’ dedi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

