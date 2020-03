Başkan Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili son dakika açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, koronavirüs toplantısının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan lise ve üniversite sınavlarına giriş tarihlerinin ertelenebileceğini ifade ederek "Yaşanan gelişmelere göre liselere giriş sınavı ve üniversiteye giriş sınavlarını duruma göre erteleyebiliriz." dedi.



Son dakika haberi: Türkiye'de ilk kez 11 Mart'ta görülen koronavirüste vaka sayısı 98'e yükseldi, bir kişi de hayatını kaybetti. Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında koronavirüs toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı 3 saat 50 dakika sürdü.

Erdoğan, toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Her dönem salgın hastalıklar çok ciddi kayıplara yol açmıştır. Kendi tarihimizde de İstanbul'un nüfusunun yarısının hayatını kaybettiği vakaların olduğunu biliyoruz. 2002 yılında SARS adında salgın hastalıkla mücadele ettik. Bugün salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma olasılığı hala vardır.

Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıktır. Küresel ekonomik, sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya döndürmesi şart. Batı ülkeleri vatandaşlarını sahipsiz bırakmıştır.

Yeni koronavirüs veya Covid-19 hastalığı ilk olarak 2019 Aralık'ta Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi. Ocak ayının birinci yarısında hastalığın tam teşhisinin konmasının ardından ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık Tayland, Japonya ve Amerika'da da görüldü. Ocak ayının son haftasında Çin yönetimi Vuhan'dan başlayarak virüsün görüldüğü şehirleri karantinaya aldı.

Covid-19 Avrupa'da ilk olarak 27 Ocak'ta Fransa'da görüldü. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmeye karar verdi. Yolcu gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım araçlarında karantina tedbirleri yaygınlaştı. Şubat 10'a gelince teşhis konanların sayısı 40 bini geçerken, ölenlerin sayısı bine ulaştı.

Şubat'ın 3. haftasında İran'da ve hemen ardından İtalya'da salgının hızla yayıldığı görüldü. Şubat'ın son haftasında virüs güney Asya'dan kuzey Avrupa'ya kadar geniş bir alanı etkisi altına almıştı. Mart'ın ilk haftasında İran'daki, ikinci haftasında da İtalya'daki ölümler dikkat çekici düzeyde arttı.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta dünya çapında pandemi ilan etti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı. Aynı şekilde insanların günlük hayatlarında evlerinde kalmalarına yönelik pek çok önlemler açıklandı.

Her ülke Covid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir. Kimi hızla sınırlarını kapatıp sıkı karantina yöntemlerine başvururken kimileri de hastalığın seyrine izin vererek doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih etmektedir.

Bilim Kurulu tarafından alınan tedbirler süratle hayata geçirildi.

12 Mart'ta yapılan toplantıda oldukça önemli tedbirler alarak hemen uygulamaya geçildi. Bunların arasında okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, kamu çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması gibi hususlar da yer alıyor. Bizim bütün hedefimiz insan hayatıdır. Altyapısı uygun mesleki ve teknik Anadolu liselerimizi dezenfektan yapabilecek hale getirdik.



20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILDI

20 bin öğretmen atamasının yapıldığını da buradan paylaşmak istiyorum. Hayırlı olsun.

Gelişmelere göre LGS ve YKS sınavlarını erteleyebiliriz.

13 Mart'ta ülkemizdeki vaka sayısı 5'e çıktı. Aynı gün yeni kararlar aldık. Almanya, Fransa ve İspanya dahil 9 Avrupa ülkesiyle olan havayolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirdik.

Bu sürede virüs ülkemize gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberle kaos çıkarmaya çalışanlar da oldu. Ama milletimizle birlikte ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. Muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

Hiç kimse bencilliği nedeniyle tüm toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı için bireyler olarak her birimizin fedakarlıkta bulunma sorumluluğu vardır. Türkiye'deki tedbirler salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak uygulanacaktır. Hassasiyet gösterirsek evde kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz.



"EVDEN ÇIKMAYIN" TAVSİYESİ

Peygamber Efendimiz, “Veba olan yere gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını" tavsiye ediyor. Bugün bize düşen de, Hadis-i Şerife uygun şekilde, KOVİD-19 virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüse maruz kalmışsak da iyileşene kadar diğer insanlarla teması kesmektir.

Hazreti Ömer, Şam’a gitmek üzere yola çıkacakken, orada bir salgın hastalık başladığının haberini alıyor ve yolculuktan vazgeçiyor. Bunun üzerine sahabeden birisi Hazreti Ömer’e, “Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun" diye soruyor. Hazreti Ömer’in bu soruya cevabı, “Evet, Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz" şeklinde olur.

Bugün bize düşen görev de, gereken her türlü tedbiri alarak, takdiri Allah’a bırakmaktır. İşte bu anlayışla, ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev, fert fert milletimize düşüyor.

Milletimin her bir ferdinden ricam, KOVİD-19 tehdidi geçene kadar, mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır.



65 YAŞ ÜSTÜNE KOLONYA VE MASKE DAĞITILACAK

Bilim Kurulumuzun önerisiyle, önce İstanbul ve Ankara’da başlatılacak bir çalışmayla, 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız.



THY'YE DESTEK VERİLECEK

Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları, hem dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine kavuşturulması, hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret gösterdi.

Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.



Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır:

1- Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay erteliyoruz.



KONAKLAMA VERGİSİ

2- Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3- Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik.



İÇ HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA KDV ORANI YÜZDE 18’DEN YÜZDE 1’E İNİYOR

4- İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indiriyoruz.



BANKALARA KREDİ BORÇLARI OLAN FİRMALARIN ÖDEMELERİ ERTELENİYOR

5- KOVİD-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız.

6- İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği vereceğiz.

7- Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının, Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8- Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere vereceğiz.

9- Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10- 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a düşüreceğiz.

11- Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesini sağlayacağız.

12- Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren içeren muhtasar beyannamelerin sürelerini 3 ay erteliyoruz.

13- Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

14- Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

15- Kısa Çalışma Ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak ve hızlandırılacağız. Böylece faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 1500 TL

16- En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.

17- Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. Yine emeklilerimizin maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılmasını sağlıyoruz.

18- Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.



İSTİHDAMDA TELAFİ ÇALIŞMA SÜRESİ

19- İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

20- Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde, hem de perakende de belirlediğimiz önceliklere göre alternatif kanallar geliştireceğiz.

21- Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için, sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz.

Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını dilerim.

Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkatiniz için sizlere teşekkür ediyorum.

Hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk Milletinin birliğinden, beraberliğinden, kardeşliğinden, aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha büyük olamayacağını tekrar ederek, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.