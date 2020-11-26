25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda saat 10:00’da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılması planlanan toplantı İlçemizde de Kaymakamımız Sayın Adem Çelik başkanlığında Eğirdir Kaymakamlığı Toplantı Salonunda yapıldı ve bir dizi ziyaret gerçekleştirildi.Program kapsamında Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya Kaymakamımız Adem Çelik, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdürü V. Kadir Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen ve ilgili daire müdürleri ile personelleri katıldı.Toplantı sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Büro Amirlikleri ziyaret edildi. Ziyaretler esnasında Kaymakam Çelik kurumların sorumlulukları hakkında bilgilendirme yaptı.Toplantı heyeti daha sonra Belediye Otobüs Duraklarında Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü personelleri ve Eğirdir İlçe Emniyet personelleri tarafından KADES uygulamasının tanıtımı amaçlı oluşturulan standıziyaret etti. Stant da gün boyu vatandaşlarımıza bilgilendirmede yapılacak.