''KADINA YÖNELİK ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

VALİ SEYMENOĞLU: HEDEFİMİZ ŞİDDETİ EL BİRLİĞİ İLE ÖNLEMEK”

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon toplantısı tüm Türkiye ile koordineli bir şekilde bu gün saat 10:00’da Isparta’da da gerçekleştirildi.Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.Kadına yönelik şiddetin toplumumuzda zaman zaman yaşandığını kaydeden Vali Seymenoğlu, hedeflerinin; kadına yönelik şiddeti el birliğiyle toplumda sıfıra indirmek olduğunu kaydetti.Ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın İş ve İşleyişlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Özlem Top, son bir yıl içinde Isparta’da yapılan çalışmalar ile ilgili katılımcılara sunum gerçekleştirdi.Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün ise kadınların ekonomik olarak desteklenmesi konusunda ilimizde bulunan kadın kooperatiflerini desteklediklerini kaydetti.Vali Seymenoğlu ardından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu üyelerine tek tek söz vererek, şiddetin önlenmesine yönelik yapılan iş ve işlemlerle ilgili görüş ve önerileri dinledi.Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına Mimar Sinan Camii önünde ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen ve cep telefonları üzerinden sadece kadınlar tarafından kullanılabilen KADES uygulamasının tanıtımı gerçekleştirildi.Vali Seymenoğlu kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon kurulu üyeleri ile birlikte stantları tek tek ziyaret ederek yapılan farkındalık çalışması ile ilgili görevlilerden bilgi aldı.Bunun yanında Isparta Valiliği önünde bulunan 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında da farkındalık oluşturmak adına dev ekranda KADES uygulamasının sesli olarak tanıtımı gerçekleştirildi.