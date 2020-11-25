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Eğirdir Gölü'nde kaçak kerevit sepetleri ele geçirildi

Eğirdir Gölü'nde kaçak kerevit sepetleri ele geçirildi
ISPARTA
G.Tarihi: 25.11.2020 13:56
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Eğirdir Gölü'nde 570 adet kaçak kerevit pinterine el konuldu
Isparta'da bulunan Eğirdir Gölü Barla Boyalı açıklarında tespit edilen toplam 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu.
İç sularda 1 Kasım itibariyle kerevit av yasağı başlaması sebebiyle, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimler devam ediyor. Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri tarafından Eğirdir Gölü’nde yapılan denetimlerde, BarlaBoyalı açıklarında tespit edilen 570 adet sahipsiz kerevit pinterine el konuldu ve içerisinden çıkan kerevitler canlı olarak göle iade edildi.
Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Kerevit popülâsyonlarının korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın gerçekleştirilebilmesi adına İlçe Müdürlüğü olarak kaçak avcılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.
 
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