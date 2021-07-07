Isparta Meydan AVM Belediye Kültür Merkezinde ilki önceki gün gerçekleşen İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu konseri ikinci kez sahne aldı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ile birlikte konseri izledi. Konsere muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek yönetiminde salonu dolduran vatandaşlara dans ve müzik şöleni sundu. Coşkulu gecede katılımcılar, birbirinden güzel eserlere eşlik ederken, halk oyunları ekibi de geceye renk katarken salondakileri coşturdu.Gecenin sonunda Başkan Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek ve Topluluk Müdürü Gökhan Sağlam’a sanatçılar adına çiçek takdiminde bulundu.Kültür Merkezinin açılışı ve salonda gerçekleştirilen konsere katılımlarından dolayı vatandaşlara teşekkür eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sanat ekibinin Isparta’da çok güzel bir program düzenlediğini ve güzel bir akşam yaşattıklarını söyledi. Pandemi dolayısıyla yaklaşık 1,5 seneden buyana sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin bugüne kadar yapılmadığını hatırlatan Başdeğirmen, “Arkadaşlar böyle bir akşamı böyle bir programı vatandaşlarımızda çok özlemişti. Son 1,5 yıldır kulaklarımızın pası vardı, o pas gitti, yan yana oturamıyorduk, şehrimize böyle misafirler gelemiyordu, onlar geldiler. Özellikle son iki gündür Isparta’mızda güzel günler yaşıyoruz. Yıllarca özlemini duyduğumuz bu alanın bu şekle gelmesi hepimizi mutlu etmiştir. Dün gece de arkadaşlarımız canlı performans sunmuşlardı, kırmadılar bu gece de tekrarladılar. Sanatçılarımıza belediyemiz, Isparta’mız adına böyle bir gece yaşattıkları için teşekkür ediyorum. İnşallah bu güzelliklerimiz devam etsin” dedi.İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu, Sanat Yönetmeni Şavk Eryürek de, bir Ispartalı olarak şehirde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğunu ifade etti. Eryürek, “6 yıldır Isparta’ya gelememiştim. 6 yıl sonra sizlerle buluşmak, bu heyecanı yaşamak, coşkuyu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Ayaklarınıza, yüreğinize, alkışlayan ellerinize sağlık. Şu an Ispartalıları çok kıskanıyorum. Güzide, nadide iki zarif insanla beraber aynı yolda yürüyorsunuz. ‘Aynası iştir kişinin söze bakılmaz’ derler, hakikaten çok güzel işler çıkarılmış. Isparta’dan çok mutlu ayrılıyoruz. En kısa zamanda bu salonda tekrar sizlerle olmak dileğimi iletiyorum, sağlıkla kalın, hoşça kalın” görüşlerinde bulundu.Isparta’ya çok güzel bir kültür merkezi kazandırıldığını söyleyen İzmir Devlet Türk Dünyası ve Müzik Topluluğu Müdürü Gökhan Sağlam da, “Burada çok güzel bir gece gerçekleştirdik. Bizlere destek oldunuz, yalnız bırakmadınız. Isparta’mıza güzel bir salon hediye edilmiş oldu. Bunun devamı gelecektir. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.