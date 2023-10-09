Isparta Gülü'nün Gastronomiye Katkısı

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki "Pazar Sohbeti" programı, bu kez gastronomi dünyasının usta ismi Michelin Yıldızlı şef Fatih Tutak'ı ağırladı. Programda, şef Tutak'ın 7 yaşından bu güne uzanan hayat hikayesi ve lezzet dolu kariyeri masaya yatırıldı. En ilginç detaylardan biri ise Isparta Gülü'nün yemeklerinde kullanılmasıydı.Programda konuşan Michelin Yıldızlı şef Fatih Tutak, bazı yemeklerinde Isparta Gülü'nden yapılan sirkeyi kullandıklarını açıkladı. Isparta'nın ünlü gül bahçelerinin sadece parfüm endüstrisine değil, aynı zamanda gurme dünyasına da ilham verdiğini belirtti. Tutak, bu özel sirkenin yemeklere benzersiz bir lezzet kattığını ve onunla çalışmanın ayrıcalık olduğunu vurguladı.Şef Tutak, Michelin Yıldızlı restoranları Turk ve Galata'nın mutfağına ve lezzetlerine dair de detaylar verdi. Program, izleyicilere gastronomi dünyasının kapılarını aralayarak şefin kariyerine ve yemeklerine dair ilginç bilgiler sunuyor.Isparta Gülü'nün sadece güzellik ve parfüm dünyasında değil, aynı zamanda gastronomi dünyasında da özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan şef Tutak, bu özel malzemenin yemeklerinde nasıl kullanıldığını paylaşarak Isparta Gülü'nün gastronomiye katkısını anlattı.Program, izleyicilere şef Tutak'ın dünya mutfaklarına ve lezzetlerine olan tutkusunu ve Isparta Gülü'nün bu tutkuda nasıl bir rol oynadığını keşfetme fırsatı sunuyor.