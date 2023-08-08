Via Market İle Alışveriş Keyfiniz Yeniden Tanımlanıyor!

Isparta'da en kaliteli ambalaj ürünleri tedarikçisi Via Market

Karton Kutulardan, amlajlara, streç filme ve müşterilerinizin teslimatta satın aldığı kargo paket ürünlerine kadar korumak için ihtiyacınız olan kağıt-karton ambalaj kadar her şey Via Market'te satılıyor. Taşıma Kapları, Streç, Alüminyum kaseler, poşetler. Temizlik malzemeleri, mikrofiber bezler:Kağıt Çanta, Dipsiz Kese, Kağıdı Baskılı Poşetler, Taşıma Servis Ürünleri , Kese Kağıtları, karton bardaklar, Kaliteli Hizmeti Korumanın İlk Adresinde Via Market'te üstelik ister toptan ister perakende şeklinde alın!



Katlanabilir karton kutular, baskılı bantlar ve kompozit köpük yemek taşıma kapları, Köpük tabak ve bardaklar

Genel ambalaj, Karton kutular, polietilen ambalaj,Perakende satış paketleri, Yemek paketleri,Kutular ve karton kutular

Palet sarma ve streç film, Ambalaj bantları,Kabarcık sarma bantları,Boşluk doldurma ve yastıklama köpükleri, Karton rulolar

Polietilen ve kağıt torbalar, Zımba ve yapıştırıcı, Plastik içermeyen ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri, nakliye kutuları ve e-ticaret ambalajları ile Her Şeyi Paketleyin...!



Sizin için doğru ambalajı seçme konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, daha fazla ayrıntı istiyorsanız veya herhangi bir ürün veya toptan satış hizmetleri hakkında bilgi almak istiyorsanız lütfen iletişime geçin.



