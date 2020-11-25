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Bakan Koca ''Ciddi artış var'' deyip 3 ili uyardı

Bakan Koca ''Ciddi artış var'' deyip 3 ili uyardı
ISPARTA
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Bakan Koca'dan dikkat çeken görüşme! (25 Kasım 2020 Günün Önemli Gelişmeleri)
25 Kasım 2020 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri Isparta Haber okuyucuları için derledik.


HASTA VE VEFAT SAYISINDA ZİRVE

Türkiye'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; son 24 saatte 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 543 olurken, 3 bin 678 vatandaşımız daha sağlığına kavuştu.

BÜLENÇ ARINÇ İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanlığındaki görevini bıraktığını açıkladı

Katıldığı bir televizyon programında Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç, gelen tepkiler üzerine Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

SALGININ DURACAĞINI VAKTİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin menşeli koronavirüs aşısının Faz 3 çalışmaları için 21 bin gönüllünün başvuruda bulunduğunu söyleyerek, "Tedbirlerle beraber toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak" ifadelerini kullandı.

BAKAN KOCA'DAN 3 İLE UYARI

Koca: Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış olduğunu, bu illerin gayretli, daha titiz bir çalışma gerektiğini ifade etti.

ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE SUÇLAMA

Alman Bakan'a cevabı mevkidaşı Hulusi Akar verdi

Almanya Savunma Bakanı, Akdeniz'deki Türk gemisine baskın sırasında Alman askerlerinin doğru davrandığı iddia ederek, Türkiye'nin yönelttiği suçlamaların haksız olduğunu savundu. Alman Bakan'a cevap Hulusi Akar ise, "Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır" ifadelerini kullandı.

RUS AŞISINDAN İYİ HABER

Kovid-19'a karşı yüzde 95 koruma sağladı

Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının yüzde 95 koruma sağladığı duyuruldu. Yapılan açıklamada, iki dozluk aşının uluslararası pazarda 10 dolardan daha ucuza satılacağı, aşının Rus vatandaşlarına ise ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

İZMİR'DE SUYA BÜYÜK ZAM

İzmirliler pandemi döneminde yapılan fiyat artışından şikayetçi

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), 2021 yılının ilk ayında suya yüzde 15 zam yapılacağını açıkladı. Pandemi döneminde suyun en önemli ihtiyaç olduğunu dile getiren İzmirliler fiyat artışına tepki gösterdi.

PETROL'E NETANYAHU HAREKETLİLİĞİ

Petrolün varil fiyatı son 8 ayın zirvesini gördü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun gizlice Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi ve Cidde kenti yakınlarında Aramco'nun petrol dağıtım istasyonuna yapılan saldırının ardından petrolün varil fiyatı, son 8 ayın en yüksek seviyesine yükselerek 46,59 dolar oldu.

BAŞAKŞEHİR İNGİLTERE'DEN ELİ BOŞ DÖNDÜ

Temsilcimiz deplasmanda  Manchester United'a 4-1 yenildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu 4. maçında Manchester United'a deplasmanda 4-1 mağlup oldu. Bu sonuçla 3 puanda kalan Başakşehir, grubun dibine demir atmış oldu.

FENERBAHÇE RAHAT TURLADI

Sarı-lacivertli ekip kupada Sivas engelini zorlanmadan geçti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2. Lig temsilcisi Sivas Belediyespor'u 4-0 yenerek tur atladı. 
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