Isparta'da UTTS Montaj Hizmeti Pilot Garage Oto Ekspertiz'de Başladı!

Isparta'nın önde gelen oto ekspertiz merkezi Pilot Garage, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) montaj hizmetini sunmaya başladı. Bu hizmet sayesinde araç sahipleri, UTTS'nin avantajlarından yararlanarak akaryakıt alımlarını daha güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirebilecekler.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) Nedir?

UTTS, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem kapsamında, taşıt sahiplerinin yakıt alabilmeleri için araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) taktırmaları zorunludur.

TTB montajı, araçların kimlik bilgilerinin dijital ortamda işlenmesini sağlayarak, dolum işlemlerinde kolaylık ve kontrol sunar. UTTS, işletmelerin ve bireysel kullanıcıların yakıt tüketimini daha etkin bir şekilde takip etmelerine olanak tanır.

Pilot Garage Isparta: Yetkili UTTS Montaj Noktası

Pilot Garage Isparta, Darphane tarafından yetkilendirilmiş bir UTTS montaj noktası olarak hizmet vermektedir. Uzman ekibiyle, araç sahiplerine hızlı ve güvenilir montaj hizmeti sunarak, UTTS'nin tüm avantajlarından faydalanmalarını sağlamaktadır.

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