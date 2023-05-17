EĞİRDİR BUGÜN ÖZEL MİSAFİRLERİNİ AĞIRLIYOR

"Hayatı birlikte paylaşmak için hepimizin engelleri kaldırdığı bir dünya umuduyla"

10-16 Mayıs tarihleri ​​arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Eğirdir ilçesi, “Aşkın aşamadığı engel yoktur” başlıklı özel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Katılımcılar, yeni süslenmiş göl kıyısındaki yürüyüş yolunda empatik bir deneyim yaşadılar, hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler tarafından yaygın olarak kullanılan tekerlekli sandalyeleri kullandılar ve gözlerini bağladılar. Eğirdir Sosyal Tesisi'ne ulaşana kadar engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara karşı farkındalık ve empati kurarak birlikte yürüdüler.

Sağır vatandaşlar ve katılan misafirler, Eğirdir Belediyesi tarafından sağlanan elektrikli gezi teknesiyle Eğirdir Gölü'nde manzaralı bir tura çıktı. Eğirdir'in güzelliği ve misafirperverliği karşısında büyülenen işitme engelli misafirler ve diğer engelliler, Belediye Sosyal Tesisi'nde Eğirdir'in meşhur elma ikramının ikram edilmesinin ardından ilçeden memnun olarak ayrıldı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı M. Erhan SAVRAN, Başkan Yardımcısı Bahadır ARIKAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ŞİRİN, Bilal TAT, Isparta İşitme Engelliler Derneği'nden Ali ÖZEV ile Belediye engelli personeli Hasan MERCAN, Birgül DİNÇBİLEK katıldı. , Osman BIYIKLI ve engelli misafirlerimiz Sultan ALTAMAZ, Perihan MERCAN, Didem ve annesi. Ayrıca Belediye İşitme Engelliler Tercümanı Özge KOLAN, Eğirdir Sosyal Hizmetler Müdürü Jale GÖZÜBENLİ, Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Soner Çankıran, Eğirdir Belediyesi öğrencileri, bölüm başkanları ve çalışanları da katıldı. belediye.