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Isparta'da Deprem Bölgesine Yardım Çalışmalarına Katkı Sunan Gönüllülere Teşekkür Belgeleri Verildi!

Isparta'da Deprem Yardımına Destek Veren Gönüllülere Teşekkür Belgesi Takdim Edildi!

Gönüllülerin Özverisi ve Dayanışması: Isparta'da Deprem Bölgesine Yardım Çalışmalarına Katkı Sunanlara Teşekkür!

Isparta'da deprem bölgesine yapılan yardım çalışmalarına gönüllü olarak katılan 260 usta öğretici ve kursiyere teşekkür belgeleri verildi. Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen törende, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olan tüm ülke halkının önemli bir dayanışma örneği sergilediği vurgulandı.Merkez Müdürü Abdullah Uygun, törende yaptığı konuşmada, Halk Eğitim Merkezi olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesi için seferber olduklarını ve yardım çalışmalarına aktif olarak katıldıklarını belirtti. Merkez bünyesinde görev yapan usta öğretici ve kursiyerlerin de çalışmalara büyük destek verdiğini ifade etti. Uygun, toplamda yaklaşık 16 bin eşya göndererek deprem bölgelerine yardım ettiklerini ve bu süreçte gönüllülerin fedakarlıklarının önemli olduğunu vurguladı.Törende, gönüllülere teşekkür belgeleri takdim edildi. Bu belgeler, Isparta'daki deprem yardım çalışmalarına katkı sunan ve özveriyle çalışan gönüllülerin özgüvenini ve motivasyonunu artırmayı amaçlamaktadır.Isparta'da deprem bölgesine yapılan yardım çalışmaları, gönüllülerin dayanışması ve fedakarlığı sayesinde başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu tür yardımlar, depremzedelerin acılarını hafifletmek ve ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir destek sağlamaktadır. Isparta halkının bu örnek dayanışması, insanlık duygularının en güzel şekilde sergilendiği bir örnektir.