ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ PROJE BAŞVURULARI



Engelli ve eski hükümlü istihdamı zorunluluğunu yerine getirmeyen işyerlerinden tahsil edilen idari para cezaları fonundan karşılanacak olan, engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaları; engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu, işe ve işyerine uyumlarının desteklenmesi ile ilgili 2023/2 dönem proje başvuru süreci başlamıştır.

Uygun görülen proje sahibi kendi işini kurmak isteyen engellilere 150 bin ve eski hükümlülere 110 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır. Kurs ve işe uyum projelerinde komisyonun uygun gördüğü oranda mali destek sağlanacaktır.

Kendi işini kurmak isteyen engelliler hibe desteği proje başvurularını, 9 Haziran 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapmaları gerekmektedir. İl Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 03 Temmuz 2023 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlüler ise projelerini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurulları) aracılığı ile Proje Başvuru Rehberinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Diğer projeler ise 9 Haziran 2023 tarihi mesai saati sona erene kadar İl Müdürlüğümüze iki nüsha olarak elden teslim edilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. İl müdürlüğümüze yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru süresinden sonra Kuruma ulaşan projelerin postaya verilme tarihleri dikkate alınır. İl Müdürlüğümüz tarafından yapılacak şekil incelemesinde eksikliği olan projelere 03 Temmuz 2023 tarihine kadar süre verilerek tamamlaması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Konu ile ilgili (2023/2. Dönem) proje başvuru rehberi, kılavuzu ve formlarına Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde yer alan duyurular bölümünden ulaşılabilmektedir.





Desteklenecek Projeler

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler

3- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler

4- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler

5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler

6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler





Kamuoyuna önemle duyurur.



ISPARTA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ