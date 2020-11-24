EĞİRDİR BELEDİYE BAŞKANI VELİ GÖK’ÜN

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI







Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK mesajında, dünyanın en kutsal mesleklerinden biri olan öğretmenlik mesleğini yerine getiren öğretmenlerin onurlu gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını bildirdi.



İyiyi ve güzelliği öğreten, her zaman doğru yolu gösteren öğretmenlerin insanları anne ve baba gibi sevgi, şefkat ve özveriyle hayata hazırladıklarını belirten GÖK, şunları kaydetti:



"Sınıfta yaşama sevinci, toplumda güven ve ülkede aydınlanma simgesi olan öğretmenlerimiz, mutlu yarınlarımızın mimarlarıdır. TBMM tarafından 24 Kasım 1928'te başöğretmen unvanı ile onurlandırılan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yükselen yeni nesil sizin eseriniz' olacaktır diyerek öğretmenlerimize verdiği önemi ortaya koymuştur.



Dünya’yı kasıp kavuran koronavirüs (covid 19) salgını sebebiyle öğretmenlerimiz öğrencilerinden uzak kaldı, sevgilerini yakından hissettiremediler çocuklarımıza. İnşallah en kısa zamanda bu salgın hastalık biter ve öğretmenlerimiz ile öğrencilerimiz yeniden kavuşurlar.



Bu duygu ve düşüncelerle daha önce ilçemizde hizmet etmiş ebediyete intikal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekliye ayrılan öğretmenlerimize sağlıklı uzun ömürler dilerken, görevi başında bulunan öğretmenlerimize de başarılar diliyorum.’



Veli GÖK

Eğirdir Belediye Başkanı





