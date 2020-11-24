ITSO Başkanı Tutar’dan Öğretmenler Günü Mesajı

Eğitime Yapılan Yatırım Asla Zarar Etmez

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda “İyi biliyoruz ki; toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet onun uygarlık göstergesidir” dedi.

ITSO Başkanı Mustafa Tutar, mesajında şöyle dedi:

“Topluma şekil veren, yön verenlerin başında öğretmenlerimiz gelir. Çocuklarımızın başarısında, vasıflı bireyler olarak toplumda yer almasında en büyük pay onlarındır. Eğitime ve eğitimcilere yapılan yatırım asla zarar etmez. Yüzyıllar boyu bu bilinçle hareket eden toplumumuzda o nedenle öğretmenlik mesleği çok sevilmiş ve adeta kutsanmıştır. ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ anlayışını içselleştirmiş bir millet, eğitimi de öğretmenlerini de baş tacı eder.

Türk iş dünyasının temsilcisi olarak bizler de hep bu anlayışta olduk. Bu vizyondan hareketle Türkiye Odalar Birliğimiz Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ni kurdu ve ülkemizin her köşesinde ilk ve orta öğretim kurumları yapılmasına yardımcı oldu. İlimizde de mesleki ve teknik eğitim alanında bir lise yapılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır.

İyi biliyoruz ki; toplumların eğitime, eğitimcilerine verdiği kıymet onun uygarlık göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın bu anlamlı gününü kutluyorum.”