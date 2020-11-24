ITSO, Isparta’yı gelecekte söz sahibi yapacak bir proje için ilk adımı attı.

-Bilişim Vadisi’nin önemli bir üssü Isparta’da da olacak

Büyük Veri Deposu kurulacak

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi işbirliği ile Bilişim Vadisi’nin destek, teşvik ve imkanlarından faydalanacak. Isparta’da makine öğrenmesi dolayısıyla yapay zeka yoluyla büyük veri deposu oluşturulacak, tüm sektörler için açık kaynak imkanı sunulacak.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimizi gelecekte dünyada söz sahibi yapacak bir çalışma için ilk adımı attı. Dünya’nın ve Türkiye’nin dijital dönüşüm sürecinde etkin olmak isteyen Isparta, büyük veri deposu, açık kaynak, yapay zeka ve makine öğrenmesi kavramlarının tam merkezinde olacak bir projeye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ITSO, ISUBÜ ile işbirliğinde Gebze’de Sanayi Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye’nin en büyük teknoloji geliştirme merkezi Bilişim Vadisi’nin bir üssünün Isparta’da da kurulması için çalışıyor.Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tutar, Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çağrı Can ve Genel Sekreter Nihal İspir ile birlikte Bilişim Vadisi’nin Gebze’deki tesislerini ziyaret etti. Tutar ve beraberindekiler daha önce ITSO’ya gelen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu’na iadeyi ziyarette bulundu. ITSO heyetinin ziyaretine Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler’in görevlendirdiği bir akademisyen heyeti de eşlik etti.ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Bilişim Vadisi’ne iadeyi ziyarette bulunduklarını belirterek “Isparta için istişare yapmak, fikir alışverişinde bulunmak için buradayız. Burası Türkiye’nin çok önemli bir kurumu. Sanayi Bakanlığımıza bağlı Bilişim Vadisi, Türkiye’nin gurur duyacağı kurumlardan birisidir. Amacımız bu kurumun güç ve imkanlarından Isparta’yı da faydalandırmak. Isparta’da da teknoloji adına bir üs kurmak istiyoruz. Isparta, bu konuda önemli bir potansiyele sahiptir” diye konuştu.Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu da ITSO ve ISUBÜ heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek “Isparta için bu projeleri hayata geçirdiğimiz zaman istihdam oluşturmuş olacağız. Nitelikli iş gücü imkânı sunacağız. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji kurma vizyonunun adıdır. Neden Isparta bu vizyonun bir parçası olmasın” dedi.Bilişim Vadisi ile Isparta arasındaki ilişkilerin sağlanmasında önemli katkı sağlayan Ispartalı İş adamı Cengiz Aydemir de “Isparta’da 2 üniversitemiz var. Yaşanılabilirlik anlamında uygun bir şehir. Ve bugün burada görüyoruz ITSO’nun bir iradesi var. Makine öğrenmesi ve otomatik karar verme üzerine bir hazırlık yapıyoruz. Veri etiketlemesi yapılacak. Bu da büyük bir istihdam kapısı. Büyük veri deposu dolayısıyla açık bir kaynak oluşturacağız. E-ticaret, e-ihracat, uzaktan eğitim gibi kavramlar daha çok konuşulmaya başlandı. Bunun için ihtiyaç olan açık kaynak bir veri deposu. Veri kaynağı oluşturmak büyük bir yatırım. Şirket olarak Yapay Zekâ konusunda bir proje üzerinde çalışıyoruz. Ispartalı olduğum için bu projenin Isparta’da uygulanmasını istiyorum. Bilişim Vadisi’nin desteğiyle şirket olarak bu projeyi hazırlıyoruz. Veri tabanı oluşturma ile ilgili bir proje üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’ye örnek olacak bir proje olacak” diye konuştuDaha sonra Bilişim Vadisi uzmanları ile proje uzmanları misafirlere sunum yaptı. Proje kapsamında Isparta’da ITSO önderliğinde Yapay Zekâ A.Ş adlı bir şirket kurulması ve bu şirket bünyesinde veri etiketleme ve veri depolama çalışmalarının başlatılması hedefleniyor.