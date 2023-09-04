SDÜ İşçi Alımları İçin Başvurular Başlıyor! İşkur Üzerinden Farklı Kadrolarda İş Fırsatları Sunulacak

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), personel alımları için İşkur aracılığıyla başvuruları almaya hazırlanıyor. Farklı kadrolarda gerçekleşecek olan alımlar, iş arayanlara yeni iş fırsatları sunacak.

Üniversiteler, personel alımlarıyla çalışan eksikliklerini gidermeye devam ediyor. Son olarak yayımlanan ilana göre, Süleyman Demirel Üniversitesi, farklı kadrolarda yeni personel alımları yapacak. İşkur üzerinden gerçekleşecek olan bu alımların başvuru tarihleri yakın bir zamanda duyurulacak.

Mevsimlik İşçi Alımları ve 12 Kontenjan

SDÜ'nün personel alımları, mevsimlik işçi statüsünde olacak ve toplamda 12 kontenjan sunulacak. Alımlar, 2 Ekim ile 29 Aralık 2023 tarihleri arasında geçici mevsimlik işçi olarak görev yapacak adaylar arasından yapılacak.

Başvurular Başladı!

Başvuru süreci 28 Ağustos tarihinde başladı ve başvurular için son tarih 2 Eylül olarak belirlendi. Başvurular, İşkur üzerinden gerçekleştirilecek ve adaylar iş fırsatlarına başvurularını bu platform üzerinden yapabilecekler.

Kura Çekimi 7 Eylül'de Yapılacak

Personel alımları için başvuruların ardından adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Kura çekimi, 7 Eylül Perşembe günü saat 10:00'da SDÜ Prof. Dr. M. Ü. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi B Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Bu yeni iş fırsatlarına başvurmak isteyenler, başvuru tarihlerini takip ederek SDÜ'nün İşkur üzerinden yayımlayacağı ilanlara başvurularını yapabilirler. Ayrıntılar ve güncel bilgiler için SDÜ'nün resmi web sitesini veya İşkur'un ilanlarını takip etmekte fayda var.