METEOROLOJİK UYARI

(İSPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ FIRTINA)

Başlama Zamanı : 25.01.2021 12:00 TSİ Bitiş Zamanı :26.01.2021 00:00 TSİYapılan son değerlendirmelere göre; 25 Ocak 2021 Pazartesi öğle saatlerinden itibaren İsparta il genelinde güneyli yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (60-90 km/sa, yüksek kesimlerde tam fırtına 90-120 km/sa) bekleniyor. Fırtınanın etkisini 26 Ocak 2021 tarihinde gece saatlerinde kaybedeceği tahmin ediliyor.Fırtınanın oluşturabileceği, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdırMETEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ