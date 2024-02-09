DİRENÇLİ KENTLEŞME ÇALIŞMALARINA BAŞKANIMIZ ÇOK ÖNEMLİ KATKI SUNUYOR

Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Sami Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette Yalçınkaya, dirençli bir kentleşmenin temelini oluşturan zemin odaklı yapılaşma sürecine verdiği desteklerden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür plaketi verdi.Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’in 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yıldönümünde ziyaret ettiği yerlerden birisi de Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği oldu. Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Sami Yalçınkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen’e AK Parti SKM Başkanı Fatih Tola da eşlik etti.Jeoloji Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Sami Yalçınkaya, Başkan Başdeğirmen’in, 6 Şubat depreminin yıldönümünde kendilerini ziyaret etmesinin önemli olduğuna değindi. Jeoloji Mühendisleri Odası’nın Isparta Belediyesi ile iyi ilişkiler içerisinde olmasında Başkan Başdeğirmen’in önemli bir yeri olduğunu kaydeden Yalçınkaya, “Uzun zamandır Isparta’da oda olarak belli bir faaliyetimiz var. Dirençli kentleşme konusunda belediyemizle neler yapılabilir üzerine belli çalışmaları yürütüyoruz. Son depremden bir yıl geçti. Geçen sürede alt çalıştaylar ve birtakım çalışmalar yapıldı. Belediyede İmar Müdürlüğümüzde oluşturulan bir ekiple de değerli çalışmalar yapılıyor. Yapılan çalışmalarda uzun vadede Isparta’da rezerv alan ilan edilmesi, rahat uyuyabileceğimiz evlerimizi nereye yapabiliriz düşüncelerini tasarımlayan, mevcutların da bir dönüşüm içerisinde ele alınmasını sağlayacak bir çalışma. Çok emek isteyen, riski olan fakat sonuçları Isparta’mız çok fayda getirecek bir çalışma olacak. Isparta’mızda ekonomik hammaddesi olan bir ponzanın üzerinde bir yerleşim yerimiz var. O yerleşim yerinin düzgün yapılabilmesi adına bir çalışma yapılması gerekiyordu. Bunun da belediyemiz önünü açarak çalışmaların yapılması sürdürülecek. Bu çok önemli. Tüm Isparta’nın genelinde normal ova düzleminde hep sorun olan sürdürülebilir tarım arazilerinin, yeraltı suyu potansiyelinin kirlenmemesi adına yeni yerleşim alanlarının bulunması, kentimizin ileriye yönelik nelere doğru gidebileceğinin belirlenmesi açısından zemin etütlerinin daha detaylı yapılması, makro, mikro planlarının ortaya konması, daha önemlisi bunların kentsel dönüşüm parçası halinde birlikte götürülmesi adına bir çalışma yapılmasına belediye başkanımız önayak oluyor. Bu konuda odamız adına size çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda sizin de çok önemli katkılar koyduğunuzu gördük” dedi.