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Başkan Başdeğirmen: Ana Hedefimiz Daha Sağlıklı ve Güçlü Binalar

Başkan Başdeğirmen: Ana Hedefimiz Daha Sağlıklı ve Güçlü Binalar
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Başkan Başdeğirmen: Ana Hedefimiz Daha Sağlıklı ve Güçlü Binalar
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Başkan Başdeğirmen, inşaat mühendislerinin belediyeyle olan çalışmalarını kolaylaştırmak için her türlü adımı attıklarını, daha sağlıklı ve güçlü binalar yapılmasının ana hedefleri olduğunu belirtirken Şeref Korkmaz, “5 yıllık görev sürenizde her zaman odamızın yanında oldunuz. İmarda yaptığınız değişikliklerden dolayı çok memnunuz. Sizlerle iyi ilişkiler içerisindeyiz. Teşekkür ederiz” dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin birinci yıldönümünde İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliğini ziyaret etti. İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, yönetim kurulu ve oda üyeleriyle bir araya gelen Başkan Başdeğirmen, dirençli kent Isparta için yaptıkları çalışmalardan bahsetti, oda üyelerinin sorularını yanıtladı.
İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz, 6 Şubat depreminin yıldönümünde kendilerini ziyaretlerinden dolayı Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Isparta merkezde yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren bir meslek kuruluşu olduklarına değinen Korkmaz, “750 üyemizle şu anda faaliyet göstermeye devam ediyoruz. Biz odaların belediyeden her zaman ana iki koldan beklentisi oluyor. Bunun birincisi odamızın işleyişi ve üyelerimiz konusunda, diğeri de genel amaçlı konular oluyor. Diğer alanlardaki konuları projelerinizle yapıyorsunuz. 5 yıllık görev sürenizde her zaman odamızın yanında oldunuz. Özellikle oda onayları, projeler konusunda her zaman bizim yanımızda bulundunuz. Teşekkür ederiz. İmarda yaptığınız değişikliklerden dolayı çok memnunuz. İyi ilişkiler içerisindeyiz. Özellikle depremin yıldönümünde, inşaat mühendislerinin öneminin daha da arttığı bir günde burada olduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, kendisini kalabalık bir şekilde karşılayan inşaat mühendislerine teşekkür etti. 6 Şubat depreminin acılarını halen yaşadıklarına değinen Başkan Başdeğirmen, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diledi. ‘Deprem öldürmez, bina öldürür’ şeklinde bir söz olduğunu hatırlatan Başkan Başdeğirmen, “Bunu hepimiz bir kez daha gördük. Aksamaları da gördük. 1999 depreminde büyük bir afet yaşandı, o zaman çok pahalıya neden olan tecrübelere sahip olduk. 6 Şubat’taki depremde de çok pahalıya neden olan tecrübeler kazandık. Bunları iyi değerlendirmek zorundayız. Hatırlarsanız 1999 depremi olduğu dönemde nervürlü demir kullanılmazdı, düz demir kullanılırdı. Elle dökülen betonları kullanırdık, hazır beton nedir bilmezdik. O depremden sonra demir kullanımı ve uygulamalar değişti. O zamanlar C18 beton uygundu, şimdi C30’un altında kullanan kalmadı. 1999 depreminden sonra önce yapılan binaların da yıkımlarını Elazığ, Malatya, İzmir ve Van depremlerinde de yaşadık. Biz deprem bölgesiyiz. Türkiye’nin tamamı deprem bölgesiymiş gibi jeolojik ve statik ölçülerin yapılabilmesi gerekiyor. Zemin etütlerinden çıkan sonuçları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiği inancındayız. Statik sizlere geldiği zaman, jeoloji size verdiği zaman raporunu sizler bunu uygun şekilde çözer, hatta biraz daha toleransla üzerine çıkarsanız bizler çok daha rahat ederiz. Dinar depreminde de gördük, demirler nervüllü olmayınca beton tutmamış. Beton da elle dökülmüş. Betonlar C7, C8 çıktı. Bu konuları hep beraber çözmek zorundayız. Ana hedefimiz daha sağlıklı ve güçlü binalar yapmak” dedi.
Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, belediye olarak imar konuları ile alt ve üstyapıda çok hassas olduklarını söyledi. İnşaat yapılmadan dahi boş arsaların kanalizasyon, içme suyu hatlarının çekildiğini ifade eden Başkan Başdeğirmen, “İnşaat yaptıktan sonra gelip bizim asfaltımızı kesmeyecek, kaldırımımızı bozmayacak. Ruhsata geldiği zaman masrafları bize ödeyecek. Belediyede imardan diğer hizmetlere kadar her konuyu üst seviyeye getirdik. Belediyeye gelmeden yapabildiğiniz işlemler haline getirdik. Her şeyi dijitale aktardık. Bugün Isparta merkeze girerken inşaat mühendisleri odasının nerede olduğunu görebileceğiniz sistemleri koyduk. Mezarlıkta yıllar önce vefat eden yakınınızın hangi mezarlıkta, hangi ada ve parselde olduğunu bulabileceğiniz sistemleri koyduk. Belediyemizin gelişmesi gereken her türlü altyapısını geliştirerek daha ileriye götüreceğiz. Bizlere destek verin, bizimle fikirlerinizi paylaşın ki daha iyiye ulaşalım. Depremde yıkılmayan binalarla yaşamanın çok değerli olduğunu biliyoruz. Sizlere de inanıyor ve güveniyoruz. İnşaat mühendislerimizin yapmış olduğu projelerle daha rahat yaşayabileceğimizi biliyoruz. İnşallah daha güzel, daha sağlıklı günlerde beraber olmayı Rabbim bizlere nasip etsin” görüşlerinde bulundu.

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