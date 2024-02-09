Iyi Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, ORMA Tırcılar Birliği'nde düzenlenen buluşmada tır şoförleriyle bir araya geldi. Tırcılar Birliği Başkanı Zekeriya Maden'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, şoför esnafı Tural'a tam destek verdi.Başkan Tural, tırcılarla gerçekleştirdiği buluşmada, kendisinin de şoförlük mesleğinden geldiğini belirterek, "Bugün Ahmet Tural varsa, şoför esnafının sayesindedir. Ben sizleri asla unutmam. Şoför esnafını unuttuğum gün nefesimin kesildiği gündür. Sizlerin benim üzerimde hakkınız çoktur. Bu gurur ve onur sizlerindir" dedi.Tural, tır şoförlerine hitaben yaptığı konuşmada, partisiz bir çağrıda bulunarak, "Gelin Ahmet Tural isminde buluşalım. Ben sizlere siyasi olarak şu partiye oy verin demiyorum, sizlere Ahmet Tural’a oy verin diyorum. Gelin bu dönem sadece siz değil, ailenizle birlikte, eşinizle dostunuzla akrabanızla birlikte bu işi başaralım. Makam mevkiye ihtiyacımız yok. Şoförler odası başkanvekiliyim. Yönetimdeki arkadaşlar şoförler odası genel başkanlığına aday olmamı istediler. Biz neyi seçtik? Zoru seçtik. Ne seçtik? Memleketimizi seçtik. Bu sevdamızı seçtik" ifadelerini kullandı.Başkan Tural, Isparta'da son 20 yılda kentleşme adına çok fazla şey yapılmadığını belirterek, istihdam, sanayi, konut gibi temel ihtiyaçların karşılanması gerektiğini vurguladı. Projelerinin gerçekçi ve halka dokunan öneriler olduğunu belirten Tural, "Uçuk kaçık projelerimiz yok. Halk tarafından benimsendi. Ben 7/24 sizlerin emrindeyim. Isparta'da herkes birbirini tanır. Bu işin sonunda ipi göğüsleyen biz olalım. Bunu da sizlerin sayesinde başaralım" dedi.