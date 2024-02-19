İŞKUR'dan Müjdeli Haber: Tam 100,597 Kişi İçin İş İlanları Yayımlandı!

İŞKUR, iş arayanlara umut dolu bir haberle geldi! Türkiye genelinde 106,597 kişiyi istihdam etmek üzere yeni iş ilanları açan İŞKUR, depo personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı gibi birçok alanda iş fırsatları sunuyor. Turizm ve otelcilik personeli, temizlik görevlisi, güvenlik ve koruma, aşçı ve bulaşıkçı pozisyonları için başvurular İŞKUR e-Şube üzerinden yapılabilecek.

İŞKUR, her gün güncellenen ve geniş bir yelpazeye yayılan iş ilanlarıyla iş arayan vatandaşlara çeşitli seçenekler sunuyor. Mühendisten aşçıya, temizlik görevlisinden turizm ve otelcilik personeline kadar birçok farklı branşta ve şehirde iş imkanları bulunuyor.

106,597 kişilik personel alımında satış danışmanı, depo görevlisi, aşçı, büro memuru, temizlik ve güvenlik görevlisi gibi birçok pozisyon yer alıyor. İŞKUR, dilerseniz kişisel bilgilerinize göre ilan araması yapma, isterseniz açık ilanlar içinden uygun işi seçme imkanı sunuyor.