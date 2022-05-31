Isparta Belediyesi tarafından Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesi arasındaki yeni bulvar üzerinde bulunan Deregümü Köyü Kavşağında yapılan düzenlemenin ardından asfalt çalışması gerçekleştirildi.Isparta Belediyesi, Modern Evler ve Anadolu Mahallerinden başlattığı 2022 yılı asfalt sezonunu şehrin farklı noktalarında devam ettiriyor. Son olarak Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesi arasında açılan ve DSİ kanalı olarak da bilinen yeni bulvar üzerindeki Deregümü Kavşağında yapılan düzenlemenin ardından asfalt çalışması başlatıldı.Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni bulvar üzerinde bulunan Deregümü Köyü kavşağında düzenleme çalışması yapmış ve bu bölgedeki geçiş için döner kavşak oluşturulmuştu. Kavşaktaki düzenlemenin tamamlanmasının ardından asfalt çalışması gerçekleştirildi. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Deregümü Köyü kavşağındaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.