Son meteorolojik değerlendirmelerde yoğun yağmur ve karla karışık yağmurun beklendiği Isparta'da, dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli lodosla birlikte yağmur etkisini gösterdi. Davraz Kayak Merkezi'nde ise kar yağışı başladı. Kar kalınlığının 2. etapta 20 santimetreye ulaştığı belirtilirken, otellerin olduğu bölgede ise 10 santim dolayında olduğu öğrenildi.Davraz'daki kar yağışı kayak severleri sevindirdi. Geçen yıl bu mevsimde Davraz Kayak Merkezi'nde 1 metre kar olduğunu ve kayak sezonunun başladığını söyleyen kayak severler, bu yıl ise tüm ülkede olduğu gibi kurak bir mevsim geçirilmesinin olumsuz etkilerinin Davraz'da da kendini gösterdiğini belirtti.Diğer yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Isparta ve çevresinde hafta sonuna kadar yağışlı bir hava beklendiği ve yağışların karla karışık yağmur şeklinde geçeceğinin tahmin edildiği belirtilirken, 2635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi'nde ise yağışların kar şeklinde olmasının beklendiği kaydedildi.