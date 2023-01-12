Isparta İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, Senirkent İlçesi, Büyükkabaca Beldesinde (2) şahsın evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi aldı.10 Ocak 2023 tarihinde söz konusu adrese yapılan operasyon neticesinde; (4.096) gram kubar esrar, (2) adet kuru sıkı tabanca ve (40) adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirilmiş olup, (2) şüpheli hakkında adli işlem başlatılarak, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur. Olayla ilgili olarak (1) şüpheli uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.