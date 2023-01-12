Esnaf destek paketi limiti150 milyar liraya yükseldiTESKOMB öncülüğünde düzenlenen Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması’na katılan 6. Bölge ESKKK Birliği Başkanı Ahmet Tural, esnaf ve sanatkarlara önemli müjdeler verildiğini söyledi.Türkiye’nin dört bir yanından katılımın sağlandığı, TESKOMB Genel Başkanı Abdülkadir Akgül’ün öncülüğünde düzenlenen Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması’na 6. Bölge ESKKK Birliği’nden yoğun bir katılım sağlandı. Bölge Birliği Başkanı Ahmet Tural, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, esnafa önemli müjdeler verdiği buluşma etkinliğini değerlendirdi.ÇOK YOĞUN BİR KATILIM OLDUBaşkan Tural, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılı dolayısıyla esnafa 100 milyar TL’lik destek paketi kapsamında kooperatiflerimiz kefaletiyle esnaf ve sanatkarlarımıza yüzde 7.5 faiz oranı ve 500 bin TL’ye kadar işletme kredisi, 1 milyon Beşyüzbin TL’ye kadar da işyeri ve taşıt edindirme kredisi imkanı getirildiğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bu destek paketinden sonra kooperatiflerde çok yoğun kredi talebi oluşunca, hazine tarafından ayrılan plasman miktarında zaman zaman sıkıntılar yaşandığını belirten Başkan Tural “ Plasman konusunda yaşanan sıkıntıların aşılması ve kaynak miktarının artırılması hususunda taleplerimizi TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül’e ilettik. Bu taleplerimiz sonrası Sayın Genel Başkanımızın öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Ankara Ticaret Odası binasında TESKOMB Yüz Yüze Türkiye Esnaf Buluşması düzenlendi. Çok yoğun bir katılımın olduğu esnaf buluşmasına Bölge Birliği olarak kooperatif başkanlarımızla ve yönetimleriyle katılım sağladık. Sayın Cumhurbaşkanımız burada esnaf ve sanatkarlarımıza önemli müjdeler verdi. Buna göre;PLASMAN AKIŞI SAĞLANDIEsnaf Destek Paketi limiti 50 milyar lira ilaveyle 150 milyar liraya çıkarıldı. Birinci ve ikinci risk grubunda yer alan kooperatif ortaklarının kullandığı kredi üst limiti olan 500 bin TL’den, diğer risk grubunda bulunan kooperatiflerinde Haziran sonuna kadar yararlanmasına imkan tanındı. Halkbank Paraf, Troy kartı olan esnafımızın hammadde, malzeme ve benzeri alımlarında kullandığı kredi kartı üst limiti 100 bin liradan 150 bin liraya yükseltildi. Halk Bank'tan Paraf, Troy, Esnaf kredi kartı bulunan esnafımıza 3 ay ödemesiz toplam 12 ay vadeli ve yüzde 9,75 gibi düşük faizle taksitlendirme yapabilme imkanı getirildi. Buluşma etkinliğinin ardından kooperatiflerimize önemli miktarlarda plasman akışı sağlandı.BAŞKAN TURAL’DAN TEŞEKKÜRSağlanan bu desteklerden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Hazine ve Ticaret Bakanlarımıza, TESKOMB Genel Başkanımız Sayın Abdülkadir Akgül'e, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Verilen yeni desteklerin esnaf ve sanatkarlarımıza da hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.