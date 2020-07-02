Eğirdir Belediyesi Bülteni

DÜNYA, AVRUPA, OLİMPİYAT ve CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR, BELEDİYE BAŞKANIMIZ VELİ GÖK'Ü ZİYARET ETTİ

Ülkemize sayısız başarı kazandıran Eski Milli Güreşçi, Dünya, Avrupa, Olimpiyat ve Cihan Şampiyonu Mahmut DEMİR, Belediye Başkanımız Veli GÖK'ün onur konuğu olarak İlçemize geldi. Amasya ilinden Amasya elması figürlü çini sanatı eserinden oluşan hediyeyi Belediye Başkanımıza takdim etti. Şampiyon Mahmut DEMİR, beraberinde Amasya Vergi Rekortmeni Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi, Newholland Türk Traktör Bayii Kenan GÜRİPEK ve Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan ÖKSÜZ olduğu halde gerçekleşen ziyaret yaklaşık bir saat sürdü. Amasya ilininde elması ve tarımcılıkla ünlü olması nedeniyle karşılıklı fikir alış verişi gerçekleşti. Devlet Üstün Övünç Madalyası sahibi Şampiyon Mahmut DEMİR misafirperverliğinden dolayı Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'e teşekkür etti. Şampiyon Mahmut DEMİR Isparta'da iki gün boyunca üst düzey ziyaretlerde bulunacak.