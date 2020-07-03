ÖNDER AVM'DEM TAM İNDİRİM KAMPANYASI

Isparta'da Önder Şekerleme AVM, 6 şubesi ile hizmet veriyor. Önder AVM'den Kurban Bayramı öncesi tüm gıda ihtiyaçlarınızı en ucuza

alabilirsiniz.''Az yaparız öz yaparız biz yaptık mı tam yaparız'' sloganıyla kampanya 20 Temmuz' a kadar devam edecek.

Ekonomik fiyatlarıyla ve kaliteli gıda ürünleriyle Önder AVM,vatandaşlarımızı şubelerine davet ediyor.



Alo sipariş hattı: 0 246 218 35 08

Whatsapp sipariş numarası : 0 544 474 00 00



'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''



ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası

Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü

Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)

Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı

Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)

Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)







