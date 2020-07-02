İl Emniyet Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmede; meydana gelen trafik kazalarına büyük bir çoğunlukla motosiklet sürücülerinin karıştığı, Motorlu Bisiklet, Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet sürücülerinin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları incelendiğinde; bahse konu araçların birçoğunun tescilsiz, sürücülerinin ise genelde küçük yaşta oldukları, sürücü belgesine sahip olmadıkları ve koruma başlığı (kask) kullanmadıkları görülmektedir.112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarların büyük bir oranını, çevreye rahatsızlık veren, aşırı gürültü çıkaran motosikletler ile tescilsiz motosikletlerin oluşturduğu, bu tür motosikletlerin karıştığı trafik kazaları ile asayiş olaylarında, olay yerini terk etmelerinden dolayı, araç plakası ve sürücüsü tespit edilemediğinden vatandaşlarımızın mağdur olduğu, maddi zarara uğradığı tespit edilmiştir.İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak karayolları ve şehir merkezindeki trafik düzenini sağlamak ve vatandaşlarımızın mağduriyetlerini en aza indirgemek amacıyla Motosiklet ve Elektrikli Bisikletler üzerinde ekiplerimizin, il merkezi genelinde 17.06.2020-28.06.2020 tarihleri arasında motosiklet, motorlu bisikletler ve Elektrikli Bisiklet üzerinde yapılan denetleme neticesinde; 859 motosiklet, motorlu bisikletler ve Elektrikli Bisiklet denetlenmiş, 227 sürücü hakkında koruma başlığı (kask) kullanmamaktan, 21 sürücüye sürücü belgesiz olarak araç kullanmaktan, 14 sürücüye abart egzozlu araç kullanmaktan, 29 sürücüye muhtelif maddelerden olmak üzere toplam 291 sürücüye işlem yapılarak, 41 adet motosiklet ve motorlu bisiklet trafikten men edilmiştir.Karayollarında trafik düzenini sağlamak, trafik kazaları sonucunda meydana gelen ölüm ve yaralanmalar ile maddi kayıpları azaltmaya yönelik önlemleri belirlemek ve uygulamak, yol kullanıcılarını trafik kuralları ve karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için gerekli çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Bununla birlikte vatandaşlarımızın da trafik kurallarına riayet etmeleri ve kural ihlali yapmamaları halinde meydana gelen kazalarda azalma olacağına inanarak kazasız günler dileriz.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.