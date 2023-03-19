Isparta için 5 günlük hava durumu tahminleri
- Gün (Bugün): Hava parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklık en yüksek 21°C, en düşük 7°C olacak. Sabah saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.
- Gün: Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 22°C, en düşük 6°C olacak.
- Gün: Hava parçalı bulutlu geçecek ve yer yer hafif yağmur görülebilir. Sıcaklık en yüksek 20°C, en düşük 8°C olacak.
- Gün: Hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklık en yüksek 23°C, en düşük 6°C olacak.
- Gün: Hava parçalı bulutlu geçecek ve sıcaklık en yüksek 19°C, en düşük 9°C olacak. Akşam saatlerinde hafif yağmur bekleniyor.
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