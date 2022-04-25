isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

Isparta Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6.100 TL oldu

Isparta Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6.100 TL oldu
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Isparta Belediyesinde en düşük işçi maaşı 6.100 TL oldu
Isparta Belediyesine bağlı ISBEL şirketinde çalışan 1418 işçiye yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri davullu kutlamayla son buldu. Toplu iş sözleşmesi Belediye-İş Sendikası ile imzalanırken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en düşük işçi maaşının net 6.100 TL’ye çıkarıldığını söyledi. Belediyede yılbaşından bu yana yapılan zam oranı ise yüzde 67’ye ulaşmış oldu.
 
Isparta Belediyesinde bir süre önce kadrolu işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmelerinin ardından son olarak da yine belediyeye bağlı ISBEL şirketinde çalışan 1418 işçiye yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu bir şekilde sonuçlandı. İmza törenine Belediye – İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt ve çalışan işçiler davullarla geldi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte sözleşmeye imza attı. Böylelikle Isparta Belediyesinin ISBEL şirketinde çalışan bir işçinin en düşük net maaşı 6.100 TL’ye çıkarken, yılbaşından buyana verilen iyileştirme oranı yüzde 67 seviyesine ulaştı. Ayrıca bu sözleşmeyle birlikte kıdem tazminatlarında da önemli bir artış yaşandı.
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarının memnun olmasının yapılan işin verimini de arttırdığını dile getirdi. İşçilerin mutlu olmasına kendisinin de mutlu olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Ülkemizin şartlarında bazı değişiklikler oldu ve zorluklar yaşandı. Dünyada yaşanan gelişmeler bizi de etkiledi. O nedenle bazı fiyat artışlarından personelimizin de sorun yaşadığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla işçimizin hak ettiğinden daha fazlasını vermek için arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. İlk önce 2021 Aralık ayında 2022 Mart ayına kadar 1.200 lira bir zam vermiştik. Şimdi de Nisan ayı içerisinde de 1.700 liralık fark uyguladık. Toplam 2.900 lira ilave zam yapmış olduk. Bu da sizlere vermiş olduğumuz maaşın yüzde 67 daha artmasını sağladı. Bu rakamların sizler tarafından da kabul gördüğünü görünce onayladık. Şu anda bu farkı işçilerimize ilk maaşından itibaren takdim edeceğiz. Güle güle harcasınlar” şeklinde konuştu.
Sendikanın işçinin haklarını almak için bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Vermiş olduğunuz kutsal mücadele için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizin taleplerinizi kırmadık. İstediğiniz talepleri verdik. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, asgari ücretin 4.250 lira olduğunu belirterek, Isparta Belediyesi’nde bir işçinin en düşük maaşının 6.100 liraya çıkarıldığını söyledi. Başdeğirmen, “Asgari ücretin üzerinde çok yüksek bir fark vererek personelimizin maaşlarını artırmış olduk. Mesai ücretleri ve sosyal desteklerimiz var. Bayram, düğün, ölüm yardım desteklerimiz var. Bu destekleri de günü geldikçe takdim ediyoruz. Kar yağışında çalışan personelimizin ikramiyelerini de önümüzdeki günlerde dağıtacağız” ifadelerini kullandı.  
Belediye – İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt da toplu iş sözleşmesi görüşlerinin belediye başkanı, sendika olarak değil de bir ağabey-kardeş gibi geçtiğini belirtti. Kurt, “Görüşlerimizde taleplerimizin yaşanabilir şekilde artması sağlandı. Başkanımız ılımlı davrandı. Bazı toplu iş sözleşmelerinde ufak tefek kırgınlıklar olabilir ama Isparta Belediyemizde bunu yaşamadık. Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Afyon’da toplantımız vardı. Oraya genel mali sekreterimiz geldi. Anlaşmamızı oradaki toplantıda dile getirdim mali genel sekreterimiz sayın başkanımıza teşekkürlerini iletti. Sözleşme rakamlarımızla bölgemizde yer alan Afyonkarahisar, Konya, Muğla ve Isparta’nın altında kalmadık” diye konuştu.
Cemal Kurt, Isparta Belediyesi’nde bugüne kadar ücret ödemeleri, ikramiye ve fazla mesailerde hep artıları olduğunu ifade ederek, “Bu konuda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü gününde alamadığınız hiçbir para, para değildir. Toplu iş sözleşmesinde önemli olan ücretleri gününde alabilmektir. Isparta Belediyesi çok güzel hizmetler veriyor. Bu da belediye başkanımızın liderliğinden kaynaklanıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
Doğum, ölüm, düğün gibi sosyal yardımlarda da artışlar olduğuna değinen Kurt, emeklilik kıdem tazminatlarında da toplu iş sözleşmesi gereği artış olduğunu kaydetti. Kurt, “Asgari ücrette emekli olan bir arkadaşımızın 10 yıllık hizmet karşılığı 5.500 liradan hesaplanırsa 55.000 lira gibi bir rakam yapıyordu. Şu anda bu yüzde 80-90 oranında artmış oluyor. Çünkü kıdem tazminatları hesaplanırken sosyal yardımlar da hesaplanıyor. Bu çok önemli. Biz işçiler emekli olduğumuzda aldığımız kıdem tazminatıyla evimiz yoksa evimizi alıyoruz, çocuklarımızın düğünleri için plan yapıyoruz. Kıdem tazminatımız kızlarımızın gelinliği, oğlanlarımızın gelinliği, yuvası olmayanların yuvası olarak düşünüyoruz. Bu konularda da belediye başkanımızın yaklaşımı iyi oldu. Teşekkür ediyorum” dedi.
 
25-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-125-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-225-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-325-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-425-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-525-04-2022-belediye-toplu-is-s-zlesmesi-6
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
HABER AJANSI: HAC VE UMRE NE ZAMAN?
AJANS HABERİ: İŞTE TÜRKİYENİN ATOM'U
Isparta'da kötü koku sorunu tarihe karışacak dedi
ISPARTA'DA YOL ÇÖKTÜ
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU
Yeni Sezon Perde Modelleri şık tasarım ve uygulamaları Papatya Perde'de!
Isparta'da oto ekspertizde alanın ve satanın güven noktası Pilot Garage
HABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYI
Isparta'da Çeyrek asırlık özlem son buldu
ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI
Isparta’da 23 Nisan CoşkusuISPARTA’DA 23 NİSAN COŞKUSU
Bu koltuğu 5 yıllığına devralacağımdan hiç şüpheniz olmasınBU KOLTUĞU 5 YILLIĞINA DEVRALACAĞIMDAN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN
Isparta'da Bugün Vali Asarkaya Görev YaptıISPARTA'DA BUGÜN VALİ ASARKAYA GÖREV YAPTI
Isparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen Beauty
Haber: Isparta Belediye Başkanı Makamını Teslim EttiHABER: ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINI TESLİM ETTİ
Haber: Isparta'da Hayır Çarşısı AçıldıHABER: ISPARTA'DA HAYIR ÇARŞISI AÇILDI
BAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDIBAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDI
Başkan Heybeli koltuğu Çelik'e bıraktıBAŞKAN HEYBELİ KOLTUĞU ÇELİK'E BIRAKTI
Isparta'da Gölet yüzde 100 doluluk oranına ulaştıISPARTA'DA GÖLET YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI
HABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİHABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİ
Temsili Makam Devri GerçekleştirildiTEMSİLİ MAKAM DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç'taHABER: ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ŞARKİKARAAĞAÇ'TA
Haber: Isparta'da okullarda şenlik var!HABER: ISPARTA'DA OKULLARDA ŞENLİK VAR!
Haber: Isparta'da Silajlık Mısır Tohumu DağıtıldıHABER: ISPARTA'DA SİLAJLIK MISIR TOHUMU DAĞITILDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDU21 Nisan 2022
ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI ISPARTA MEYDAN AVM RESMEN AÇILDI 23 Nisan 2022
Isparta Meydan AVM Alışveriş MerkeziIsparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi21 Nisan 2022
ISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVMISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVM20 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYIHABER: ISPARTA'DA BOĞULARAK ÖLÜM OLAYI23 Nisan 2022
Isparta'da Çeyrek asırlık özlem son bulduIsparta'da Çeyrek asırlık özlem son buldu23 Nisan 2022
ISPARTA'DA BALKON YANGINIISPARTA'DA BALKON YANGINI24 Nisan 2022
Isparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen BeautyIsparta'nın yeni güzellik merkezi Sevsen Beauty23 Nisan 2022
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI24 Nisan 2022
Isparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret BuluşmasıIsparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret Buluşması20 Nisan 2022
Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'daHaber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da20 Nisan 2022
Isparta’da 23 Nisan CoşkusuIsparta’da 23 Nisan Coşkusu23 Nisan 2022
ISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURUISPARTA BELEDİYESİNDEN ÖNEMLİ DUYURU24 Nisan 2022
Atabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi YenileniyorAtabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi Yenileniyor21 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELEHABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE21 Nisan 2022
Isparta’da her geçen gün sayıları artıyorIsparta’da her geçen gün sayıları artıyor24 Nisan 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldi21 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldıIsparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldı19 Nisan 2022
81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak81 ilde 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak24 Nisan 2022
23 NİSAN EĞİRDİR'DE ÇOK GÜZELDİ23 NİSAN EĞİRDİR'DE ÇOK GÜZELDİ23 Nisan 2022