Isparta Belediyesine bağlı ISBEL şirketinde çalışan 1418 işçiye yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri davullu kutlamayla son buldu. Toplu iş sözleşmesi Belediye-İş Sendikası ile imzalanırken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, en düşük işçi maaşının net 6.100 TL’ye çıkarıldığını söyledi. Belediyede yılbaşından bu yana yapılan zam oranı ise yüzde 67’ye ulaşmış oldu.Isparta Belediyesinde bir süre önce kadrolu işçilere yönelik yapılan toplu iş sözleşmelerinin ardından son olarak da yine belediyeye bağlı ISBEL şirketinde çalışan 1418 işçiye yönelik toplu iş sözleşmesi görüşmeleri mutlu bir şekilde sonuçlandı. İmza törenine Belediye – İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt ve çalışan işçiler davullarla geldi ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile birlikte sözleşmeye imza attı. Böylelikle Isparta Belediyesinin ISBEL şirketinde çalışan bir işçinin en düşük net maaşı 6.100 TL’ye çıkarken, yılbaşından buyana verilen iyileştirme oranı yüzde 67 seviyesine ulaştı. Ayrıca bu sözleşmeyle birlikte kıdem tazminatlarında da önemli bir artış yaşandı.Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen, beraber çalıştıkları mesai arkadaşlarının memnun olmasının yapılan işin verimini de arttırdığını dile getirdi. İşçilerin mutlu olmasına kendisinin de mutlu olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, “Ülkemizin şartlarında bazı değişiklikler oldu ve zorluklar yaşandı. Dünyada yaşanan gelişmeler bizi de etkiledi. O nedenle bazı fiyat artışlarından personelimizin de sorun yaşadığını gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla işçimizin hak ettiğinden daha fazlasını vermek için arkadaşlarımızla bir çalışma yaptık. İlk önce 2021 Aralık ayında 2022 Mart ayına kadar 1.200 lira bir zam vermiştik. Şimdi de Nisan ayı içerisinde de 1.700 liralık fark uyguladık. Toplam 2.900 lira ilave zam yapmış olduk. Bu da sizlere vermiş olduğumuz maaşın yüzde 67 daha artmasını sağladı. Bu rakamların sizler tarafından da kabul gördüğünü görünce onayladık. Şu anda bu farkı işçilerimize ilk maaşından itibaren takdim edeceğiz. Güle güle harcasınlar” şeklinde konuştu.Sendikanın işçinin haklarını almak için bir mücadele verdiğini kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Vermiş olduğunuz kutsal mücadele için de sizlere teşekkür ediyorum. Sizin taleplerinizi kırmadık. İstediğiniz talepleri verdik. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, asgari ücretin 4.250 lira olduğunu belirterek, Isparta Belediyesi’nde bir işçinin en düşük maaşının 6.100 liraya çıkarıldığını söyledi. Başdeğirmen, “Asgari ücretin üzerinde çok yüksek bir fark vererek personelimizin maaşlarını artırmış olduk. Mesai ücretleri ve sosyal desteklerimiz var. Bayram, düğün, ölüm yardım desteklerimiz var. Bu destekleri de günü geldikçe takdim ediyoruz. Kar yağışında çalışan personelimizin ikramiyelerini de önümüzdeki günlerde dağıtacağız” ifadelerini kullandı.Belediye – İş Sendikası Başkanı Cemal Kurt da toplu iş sözleşmesi görüşlerinin belediye başkanı, sendika olarak değil de bir ağabey-kardeş gibi geçtiğini belirtti. Kurt, “Görüşlerimizde taleplerimizin yaşanabilir şekilde artması sağlandı. Başkanımız ılımlı davrandı. Bazı toplu iş sözleşmelerinde ufak tefek kırgınlıklar olabilir ama Isparta Belediyemizde bunu yaşamadık. Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Afyon’da toplantımız vardı. Oraya genel mali sekreterimiz geldi. Anlaşmamızı oradaki toplantıda dile getirdim mali genel sekreterimiz sayın başkanımıza teşekkürlerini iletti. Sözleşme rakamlarımızla bölgemizde yer alan Afyonkarahisar, Konya, Muğla ve Isparta’nın altında kalmadık” diye konuştu.Cemal Kurt, Isparta Belediyesi’nde bugüne kadar ücret ödemeleri, ikramiye ve fazla mesailerde hep artıları olduğunu ifade ederek, “Bu konuda sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü gününde alamadığınız hiçbir para, para değildir. Toplu iş sözleşmesinde önemli olan ücretleri gününde alabilmektir. Isparta Belediyesi çok güzel hizmetler veriyor. Bu da belediye başkanımızın liderliğinden kaynaklanıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.Doğum, ölüm, düğün gibi sosyal yardımlarda da artışlar olduğuna değinen Kurt, emeklilik kıdem tazminatlarında da toplu iş sözleşmesi gereği artış olduğunu kaydetti. Kurt, “Asgari ücrette emekli olan bir arkadaşımızın 10 yıllık hizmet karşılığı 5.500 liradan hesaplanırsa 55.000 lira gibi bir rakam yapıyordu. Şu anda bu yüzde 80-90 oranında artmış oluyor. Çünkü kıdem tazminatları hesaplanırken sosyal yardımlar da hesaplanıyor. Bu çok önemli. Biz işçiler emekli olduğumuzda aldığımız kıdem tazminatıyla evimiz yoksa evimizi alıyoruz, çocuklarımızın düğünleri için plan yapıyoruz. Kıdem tazminatımız kızlarımızın gelinliği, oğlanlarımızın gelinliği, yuvası olmayanların yuvası olarak düşünüyoruz. Bu konularda da belediye başkanımızın yaklaşımı iyi oldu. Teşekkür ediyorum” dedi.