CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Isparta Müzesi Hakkında Soru Önergesi Verdi

Isparta Merkez Müzesi hangi tarihten itibaren kapalıdır? Bunun gerekçesi nedir?

Müze ne zaman yeniden açılacaktır? Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Isparta Merkez Müzesi'nde kaç tarihi ve kültürel eser bulunmaktadır? Bunlar nelerdir? Müze kapalı olduğu dönemde bu eserler nasıl muhafaza edilmiştir?

Isparta'da şu anda devam eden kaç arkeolojik kazı bulunmaktadır? Bu kazılar nerede yapılmaktadır? Hangi uzmanlar ve kurumlarca gerçekleştirilmektedir? Hazırlık aşamasında olan kazılar nelerdir?

Isparta müzelerinden ve Isparta bölgesine ait olduğu bilinen yurt dışına çıkarıldığı veya çalındığı tespit edilen kaç eser bulunmaktadır? Bunlar nelerdir? Bu eserler şu anda hangi ülkelerde bulunmaktadır? Bu eserlerin geri getirilmesi için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle, Türkiye genelinde kaç müze bulunmaktadır? Bunlardan kaçı özel, kaçı kamuya aittir? Hangi müzeler kapalı durumdadır?

2013 ile 2023 yılları arasında Türkiye müzelerinden kaç eser çalınmıştır? Bu eserlerin akıbeti nedir? Kaç tanesi bulunmuş ve geri getirilmiştir?

Son on yıl içinde müzeleri ziyaret eden kişi sayısı yıllara göre kaçtır? Bu ziyaretçilerin kaçı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır? Bu ziyaretlerden elde edilen gelir ne kadardır?

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, uzun bir süre kapalı olan Isparta Müzesi'nin durumunu TBMM gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan yazılı olarak yanıt almak üzere Meclis Başkanlığı'na bir soru önergesi sundu. Önergede, Isparta Merkez Müzesi'nin neden kapalı olduğu, gerekçesi ve ne zaman yeniden açılacağı gibi sorular soruldu.Hikmet Yalım Halıcı, önergesinde Isparta'da özel ve kamuya ait toplam beş müzenin bulunduğunu belirterek, bunlardan birinin olan Isparta Merkez Müzesi'nin üç yıla yakın bir süredir kapalı olduğunu ifade etti.Önergenin içeriği şu soruları içeriyor:Isparta Müzesi'nin neden kapalı olduğu ve müzenin geleceği hakkında bilgi almak amacıyla yapılan bu soru önergesi, kültürel mirası koruma ve müze faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır. Soruların yanıtlanması, ilgili konuda kamuoyunu aydınlatma ve çözüm bulma sürecine katkı sağlayacaktır.